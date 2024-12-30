Политика и власть 30.12.2024 в 10:56

Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО

Цырен-Даши Доржиев проведет в изоляторе еще пару месяцев

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО

Недавно Советский районный суд г. Улан-Удэ принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Народного Хурала РБ Доржиева до 29 марта 2025г. Суд не усмотрел каких-либо оснований для изменения меры пресечения.

Органом предварительного следствия Доржиев обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социального объекта на территории республики.

- При принятии решения суд помимо прочего руководствовался тем, что Доржиев, находясь на свободе, может оказать содействие иному фигуранту уголовного дела, находящемуся в международном розыске, в дальнейшем сокрытии своего местонахождения. Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций. Школу в итоге решили разобрать до основания из-за серьезных нарушений.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.

В октябре 2024 года Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении первого замглавы Еравнинского района Бурятии Зоригто Доржиева. Его отпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

Как сообщали в пресс-службе суда, смягчение меры пресечения вызвано тем, что Зоригто Доржиев полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.


Фото: "Номер один"

Теги
доржиев Народный Хурал сизо школа

Все новости

Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО
30.12.2024 в 10:56
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч
30.12.2024 в 10:34
Безопасный перевод денег онлайн
30.12.2024 в 09:00
Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ
29.12.2024 в 13:56
Задержанный чиновник из мэрии Улан-Удэ проведет Новый Год в изоляторе
29.12.2024 в 12:41
Госархив Бурятии создал фонд документов об участии жителей республики в СВО
29.12.2024 в 12:21
1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний
29.12.2024 в 10:51
Герои и антигерои года в Бурятии
29.12.2024 в 07:00
В России полностью запретили звонки по IP-телефонии
28.12.2024 в 16:51
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
28.12.2024 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
В России полностью запретили звонки по IP-телефонии
Отменена возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны
28.12.2024 в 16:51
Чиновники минсельхоза Бурятии посыпались после того, как боец СВО не получил грант
Об этом сообщило агентство РИА Новости
28.12.2024 в 10:27
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
Прибайкальский район возглавил Николай Коновалов
27.12.2024 в 11:00
Тренды високосного года
Чем запомнилась политическая арена Бурятии
27.12.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru