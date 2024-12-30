Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО

Недавно Советский районный суд г. Улан-Удэ принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Народного Хурала РБ Доржиева до 29 марта 2025г. Суд не усмотрел каких-либо оснований для изменения меры пресечения.

Органом предварительного следствия Доржиев обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социального объекта на территории республики.

- При принятии решения суд помимо прочего руководствовался тем, что Доржиев, находясь на свободе, может оказать содействие иному фигуранту уголовного дела, находящемуся в международном розыске, в дальнейшем сокрытии своего местонахождения. Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций. Школу в итоге решили разобрать до основания из-за серьезных нарушений.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.

В октябре 2024 года Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении первого замглавы Еравнинского района Бурятии Зоригто Доржиева. Его отпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

Как сообщали в пресс-службе суда, смягчение меры пресечения вызвано тем, что Зоригто Доржиев полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.





Фото: "Номер один"