Политика и власть 15.01.2025 в 10:34

В Улан-Удэ назначен новый прокурор Октябрьского района

Им стал Аркадий Доржиев
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ назначен новый прокурор Октябрьского района
Фото: архив «Номер один»
Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Октябрьского района Улан-Удэ назначен Аркадий Доржиев.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Аркадий Доржиев в 1995 году окончил Иркутский государственный университет. В сентябре 1994 года начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры, заместителем прокурора Прибайкальского района. Был прокурором Тункинского и Кабанского районов Бурятии, а также Советского района Улан-Удэ.

С февраля 2015 года занимал должность прокурора Железнодорожного района города.
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