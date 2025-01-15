В Улан-Удэ назначен новый прокурор Октябрьского района

Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Октябрьского района Улан-Удэ назначен Аркадий Доржиев.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Аркадий Доржиев в 1995 году окончил Иркутский государственный университет. В сентябре 1994 года начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры, заместителем прокурора Прибайкальского района. Был прокурором Тункинского и Кабанского районов Бурятии, а также Советского района Улан-Удэ.С февраля 2015 года занимал должность прокурора Железнодорожного района города.