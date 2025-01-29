Политика и власть 29.01.2025 в 10:34
«Эффективный управленец» из Бурятии стал правой рукой Хинштейна
Александр Чепик получил высокий пост в Курской области
Текст: Андрей Константинов
Бывший зампред правительства Бурятии Александр Чепик получил высокий пост в Курской области. Руководитель приграничного региона Александр Хинштейн назначил его исполняющим обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства.
«У Александра Евгеньевича - большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятия. Везде зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец. Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту», - написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В свою очередь глава Карелии Артур Парфенчиков назвал Чепика одним из лучших региональных управленцев страны и выразил благодарность за его работу.
«Лучшие карельские кадры отправляются на защиту Родины. В приграничную Курскую область направляется один из лучших региональных управленцев страны — премьер-министр правительства республики Александр Чепик. Это было личной просьбой нового руководства Курской области. Опыт Александра Евгеньевича сейчас имеет большое значение. Я благодарен ему за почти восемь лет работы на благо Карелии», — написал глава Карелии в своём телеграм-канале.
Между тем политолог Владимир Слатинов назвал Александра Чепика «темной лошадкой» для Курской области, но добавил, что у него есть и бизнес-опыт, и опыт госуправления в региональных правительствах.
«Это внушает надежду, что публичный политик Хинштейн теперь дополнен управленцем с солидным опытом руководства. Сможет ли Чепик вписаться, особенно учитывая крайнюю сложность ситуации в регионе и комплекс решаемых задач, – это другой вопрос», — резюмировал доктор политических наук.
Напомним, в 2007 году, после назначения Вячеслава Наговицына главой Бурятии, Александр Чепик занял пост зампреда по экономике, проработав в этой должности почти 10 лет. Он стал одним из немногих «варягов», которых привел с собой Вячеслав Наговицын. После отставки Наговицына Чепик первым среди высокопоставленных чиновников покинул республиканское правительство. Это произошло еще в начале марта 2017 года. Он добровольно сложил полномочия и переехал в Карелию, где ему предложили пост в команде назначенного и.о. главы Артура Парфенчикова. Уже в сентябре 2017 года Чепик был назначен на должность первого заместителя главы Карелии - премьер-министра правительства.
Как сообщают карельские СМИ, Александр Чепик все эти годы был фактически вторым человеком в правительстве Карелии после главы региона. Он замещал Артура Парфенчикова в период отпуском и часто подписывал важные документы вместо главы с формулировкой и.о. главы Республики Карелия.
«У Александра Евгеньевича - большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. До настоящего времени он был первым заместителем главы Карелии - премьер-министром республиканского правительства (с 2017 года). Ранее являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятия. Везде зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец. Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту», - написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В свою очередь глава Карелии Артур Парфенчиков назвал Чепика одним из лучших региональных управленцев страны и выразил благодарность за его работу.
«Лучшие карельские кадры отправляются на защиту Родины. В приграничную Курскую область направляется один из лучших региональных управленцев страны — премьер-министр правительства республики Александр Чепик. Это было личной просьбой нового руководства Курской области. Опыт Александра Евгеньевича сейчас имеет большое значение. Я благодарен ему за почти восемь лет работы на благо Карелии», — написал глава Карелии в своём телеграм-канале.
Между тем политолог Владимир Слатинов назвал Александра Чепика «темной лошадкой» для Курской области, но добавил, что у него есть и бизнес-опыт, и опыт госуправления в региональных правительствах.
«Это внушает надежду, что публичный политик Хинштейн теперь дополнен управленцем с солидным опытом руководства. Сможет ли Чепик вписаться, особенно учитывая крайнюю сложность ситуации в регионе и комплекс решаемых задач, – это другой вопрос», — резюмировал доктор политических наук.
Напомним, в 2007 году, после назначения Вячеслава Наговицына главой Бурятии, Александр Чепик занял пост зампреда по экономике, проработав в этой должности почти 10 лет. Он стал одним из немногих «варягов», которых привел с собой Вячеслав Наговицын. После отставки Наговицына Чепик первым среди высокопоставленных чиновников покинул республиканское правительство. Это произошло еще в начале марта 2017 года. Он добровольно сложил полномочия и переехал в Карелию, где ему предложили пост в команде назначенного и.о. главы Артура Парфенчикова. Уже в сентябре 2017 года Чепик был назначен на должность первого заместителя главы Карелии - премьер-министра правительства.
Как сообщают карельские СМИ, Александр Чепик все эти годы был фактически вторым человеком в правительстве Карелии после главы региона. Он замещал Артура Парфенчикова в период отпуском и часто подписывал важные документы вместо главы с формулировкой и.о. главы Республики Карелия.
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