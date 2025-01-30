Политика и власть 30.01.2025 в 10:33

В Бурятии назначен новый районный прокурор

Прокурором Иволгинского района стал Доржи Будаев
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначен новый районный прокурор
Фото: прокуратура Бурятии
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Иволгинского района Бурятии назначен Доржи Будаев.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Доржи Будаев в 2009 году окончил Бурятский государственный университет. С июля 2014 года начал службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Кабанского района, старшего помощника прокурора Хоринского района, затем занимал различные посты в республиканской прокуратуре.

С марта 2023 года Доржи Будаев являлся заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства – начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Бурятии.
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