В Бурятии назначен новый районный прокурор

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Иволгинского района Бурятии назначен Доржи Будаев.Как сообщили в республиканской прокуратуре, Доржи Будаев в 2009 году окончил Бурятский государственный университет. С июля 2014 года начал службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Кабанского района, старшего помощника прокурора Хоринского района, затем занимал различные посты в республиканской прокуратуре.С марта 2023 года Доржи Будаев являлся заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства – начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Бурятии.