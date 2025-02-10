Глава Бурятии встретился с жителями Селенгинского района

В рамках рабочей поездки в Селенгинский район 7 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с местными жителями. По всем волнующим их вопросам – о качестве теплоснабжения, ремонте дорог, школы и т.д. – были даны соответствующие поручения и разъяснения.- В поселке Харгана стоит актуальный вопрос по школе. Быстрого решения нет, но сегодня там есть здание, которое можно отремонтировать и разместить дополнительное образование. Это улучшит ситуацию с возможностью обучения ребят. Также с этого года начинается ремонт пяти дорог в Гусиноозерске. Рассмотрели и крайне острый вопрос – это качество теплоснабжения в районе. Минстрою поставлено на контроль, чтобы с завтрашнего дня уже было тепло. Там есть подготовленная инфраструктура, сейчас стоит вопрос именно человеческого качества работы, компетентности, ну и ответственности, безусловно. Также вопросы были по земле, сельскому хозяйству и затопленным территориям. Все на контроле. Отдельно хотел бы отметить о том, что Гусиноозерск включился в программу «Чистый воздух». Мы с этого года по этой программе начинаем финансирование строительства теплотрассы, подключения районов к централизованному теплоснабжению, - рассказал Алексей Цыденов.По вопросу теплоснабжения глава Бурятии сообщил, что на данный момент создается унитарное предприятие, которое возьмет на себя ответственность за обеспечение качественного тепла и обслуживания котельных.- В районе зашел в прошлом году новый концессионер, чье качество работы крайне неудовлетворительное. Общее решение - расторгнуть договор. Гусиное озеро сегодня один из проблемных населённых пунктов. Сейчас от частного концессионера полностью передается ведение муниципальному унитарному предприятию районного подчинения - контроль будет на государственном уровне, - сказал глава Бурятии.Жителей также волновали другие вопросы, в том числе по выделению земельных участков и сельскому хозяйству. Так, глава Бурятии поручил взять на контроль по предоставлению помощи выделению участков участникам СВО и их семьям.Не менее актуальным стал вопрос по затапливаемым территориям. Для его решения назначили дополнительное совещание с участием всех заинтересованных сторон для дальнейшего урегулирования проблемы.Также было принято решение о продлении работы паромной переправы через Чикой до более позднего времени. Запланированы работы по подключению электроснабжения для освещения плавучих объектов и подходов к паромной переправе в темное время суток.- Вопросов много. Все взяли под контроль, будем работать, - подытожил Алексей Цыденов.