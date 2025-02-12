Рубль эквивалентен пуле

Этот год начался для нашей республики с законодательных нововведений, которые как косвенно, так и прямо затрагивают определенные социально значимые аспекты жизни каждого обывателя. «Номер один» обсудил причины приближающихся изменений с заместителем председателя правительства Республики Бурятия Вячеславом Сухоруковым.Вот уже много лет Вячеслав Викторович начинает свой трудовой день с изучения оперативной сводки. По его словам, на передний план вышли преступления, совершенные с использованием IT-технологий.- Если брать усредненно, то за сутки регистрируется порядка 20 сообщений о телефонном и интернет-мошенничестве. Данный показатель очень настораживает. Это говорит о том, что на сегодняшний день основной удар по нашему населению со стороны преступности наносится в области информационно-телекоммуникационных технологий, - констатировал Вячеслав Сухоруков.Отличительная особенность цифровых преступлений заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов могут раскрыть из них не более четверти, поскольку в большинстве случаев преступники базируются на территориях недружественных государств (Украина одно из них. - Прим. ред.).- Разумеется, в зоне проведения специальной военной операции возможности для организации каких-либо оперативно-розыскных мероприятий очень ограничены. Единственное, что можно противопоставить IT-преступлениям со стороны как общества, так и государства, это повышенная бдительность, - отметил зампред.Правительство России утвердило в конце прошлого года Концепцию государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий.- Эта Концепция определяет принципы, цели, задачи и функции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также нормативно-правовое, научно-техническое, информационно-аналитическое, кадровое, организационно-штатное и финансовое обеспечение ее создания и функционирования, - пояснил Вячеслав Викторович.В числе прочих мероприятий, которые предстоит провести, немаловажным по-прежнему остается вопрос профилактики. Эта работа возлагается на «плечи» не только правоохранительных органов, но и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.- Профилактическая работа ведется в нашей республике очень активно. Работники министерства внутренних дел, прокуратуры и других ведомств делают все возможное. Год назад мы провели, пожалуй, самую масштабную профилактическую операцию «Внимание! Мошенники!». Результат налицо. Если за январь 2024 года в результате мошеннических действий наши граждане потеряли порядка 59 млн рублей, то за январь 2025 года эта сумма сократилась в два раза, - особо подчеркнул Вячеслав Сухоруков.При этом среди потерпевших оказалось не более 3% людей, ранее принявших участие в профилактических мероприятиях и посетивших информационные лекции по типу: «Основные виды мошенничества».- Самое печальное то, что очень многое из похищенных денежных средств в действительности идет на укрепление вражеских вооруженных сил. Каждый рубль, который попадает зарубеж из-за недальновидности людей, превращается в пулю… а эта пуля летит в сторону наших позиций, наших ребят, - сказал заместитель председателя.Отметим, с 10 по 14 февраля пройдет очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание! Мошенники!». Правительство и МВД Бурятии приглашают граждан, не состоящих в трудовых коллективах, пенсионеров и всех желающих на встречи по профилактике IT-преступлений. Всего в рамках данной акции будет организовано около 4 000 информационных площадок во всех муниципальных образованиях и сельских поселениях.В Бурятии ежегодно регистрируется около 7 000 трудовых мигрантов. На сегодняшний момент все они находятся под особым контролем, не создают социально-экономического напряжения и не оказывают сильного влияния на криминогенную обстановку.- Совершаемые ими преступления не носят критический характер. На самом деле сам по себе иностранный гражданин не угроза. Невыполнение действующих на территории нашей страны законов - вот угроза, - сообщил Вячеслав Сухоруков.Для нашей республики тема преступности мигрантов не является столь же острой, как для других более экономически развитых регионов. Тем не менее обыватели испытывают дискомфорт, наблюдая в новостной ленте распри этнических анклавов.За шесть месяцев 2024 года сотрудники полиции нашей страны задокументировали около 1,7 млн административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это на 44,6% больше показателя, зафиксированного годом ранее.- С 5 февраля 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 260-ФЗ, которым введен ряд законодательных новелл в части регулирования нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации. В частности, вводится «Режим высылки» в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих право на законное нахождение на территории нашей страны, - сказал зампред правительства Бурятии.Стоит отметить, что данный режим предусматривает ограничение отдельных прав и свобод. Нелегалы больше не смогут менять свое место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять автотранспортом, приобретать имущество, а также пользоваться услугами банков и т. д.- Учет граждан, находящихся в стране незаконно, будет вестись министерством внутренних дел при помощи специального реестра контролируемых лиц. Он ведется в открытом режиме на сайте МВД и регулярно обновляется, - проинформировал заместитель председателя правительства Республики Бурятия. - Обращаясь ко всем работодателям, хочу сказать, что прежде, чем принимать на работу человека с иностранным паспортом, стоит проверить его через этот реестр. Если вы выяснили, что человек находится в нем по той или иной причине, - сообщите в полицию.Отметим, реестр контролируемых лиц не является «списком преступников». Они в нем, безусловно, имеются, но там также есть и люди, совершившие иные правонарушения, менее значительные. Например, попросту не вставшие вовремя на должный учет или упустившие сроки оформления документов.- Причины могут быть разными. Если человек оказался в этом реестре, это еще не значит, что он навсегда в нем останется. Возможность легализоваться, безусловно, имеется, - сказал зампред. - Законодательным нововведением несколько упрощается процедура выдворения иностранных граждан за территорию Российской Федерации. Если до вступления в силу данного закона можно было выдворить их только по решению суда, то теперь это можно сделать во внесудебном порядке. Заниматься этим будут уполномоченные должностные лица органов внутренних дел.Если обратить внимание на другую часть ежедневной сводки, то можно заметить, что треть преступлений с непоправимыми последствиями совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения. Спирт - еще один бич нашего общества. Последним на повестке животрепещущего «трио» оказался вопрос антиалкогольного закона.Напомним, 27 июня 2024 года внесены изменения в республиканское законодательство, регулирующее оборот алкогольной продукции. Он подразумевает под собой целый ряд изменений. В частности, с 01 марта 2025 года спиртное можно будет приобрести только в определенный промежуток времени - с 11:00 до 20:00. Помимо этого, будет увеличено количество дней, в которые запрещается торговля спиртными напитками.- Помимо прочего, объекты общественного питания, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, смогут продавать алкоголь лишь при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 50 кв. м. Уставный капитал розничных магазинов для получения лицензии на алкогольную продукцию повысится с 60 000 рублей до 300 000 рублей, - добавил заместитель председателя правительства Республики Бурятия Вячеслав Сухоруков. - Я встречал суждения о том, что такими действиями государство якобы наносит удар по свободе предпринимательства и по бизнесу в целом. Но на деле это не так. Подобное нововведение - это шаг, направленный на сдерживание излишней алкоголизации нашего населения.B качестве положительного примера таких мер пo борьбе c распространением алкоголизма зачастую приводят Республику Саха (Якутия). Там благодаря ужесточению требований к времени продажи спиртного продолжительность жизни увеличилась нa два года. Кроме того, уменьшилось число преступлений.Вячеслав Сухоруков, беседуя с нашим изданием, особо отметил тот факт, что преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, это лишь часть негативных последствий, к которой приводит «зеленый змий».- За прошлый год в «пьяных авариях» погибли 62 человека. От алкогольного отравления скончались 165 жителей нашей республики. Только за текущий январь по вине пьяных водителей уже произошло порядка 10 ДТП. Число пострадавших практически идентичное, - сообщил нам зампред. - Алкоголь - это не только дорожно-транспортные происшествия, отравления и убийства. Это еще и потерянное детство, беспризорность, несостоявшееся материнство, поражения жизненно важных органов организма, психозы. Сдерживание алкоголизации - вопрос здоровья нашей нации. Поэтому вводимые меры необходимы.Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия уже довело информацию до многих предпринимателей, торгующих в розницу. Большинство из них готовится к переориентированию своего товарооборота. Понимание вроде как есть.- За исполнением новых норм будет установлен четкий и жесткий контроль. Перебежавших в так называемый «теневой сектор» ждет привлечение к ответственности. Мы прекрасно понимаем, что бутлегерство было и будет, но у правоохранительных органов уже наработан внушительный опыт борьбы. Поэтому внимание с нашей стороны к торговцам подпольным спиртом станет более пристальным, - подытожил Вячеслав Сухоруков.