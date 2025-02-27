В Бурятии поддержат инженерно-строительную деятельность

Сегодня на очередной сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели проект изменений в закон «О промышленной политике Республики Бурятия». Их внесение потребовалось для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.Изменения напрямую коснуться мер стимулирования сферы промышленности республики. Теперь в их перечень дополнительно включаются меры по поддержке инженерно-строительной деятельности. Конкретно, по комплексу работ по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию промышленного объекта.– Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета, – заверил депутат Иннокентий Вахрамеев.Вопросов у парламентариев не возникло, нововведение депутаты поддержали.