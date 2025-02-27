Политика и власть 27.02.2025 в 16:54
В Бурятии поддержат инженерно-строительную деятельность
Депутаты расширили перечень мер стимулирования промышленности
Текст: Наталия Грюнвальд
Сегодня на очередной сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели проект изменений в закон «О промышленной политике Республики Бурятия». Их внесение потребовалось для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.
Изменения напрямую коснуться мер стимулирования сферы промышленности республики. Теперь в их перечень дополнительно включаются меры по поддержке инженерно-строительной деятельности. Конкретно, по комплексу работ по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию промышленного объекта.
– Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета, – заверил депутат Иннокентий Вахрамеев.
Вопросов у парламентариев не возникло, нововведение депутаты поддержали.
Изменения напрямую коснуться мер стимулирования сферы промышленности республики. Теперь в их перечень дополнительно включаются меры по поддержке инженерно-строительной деятельности. Конкретно, по комплексу работ по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию промышленного объекта.
– Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета, – заверил депутат Иннокентий Вахрамеев.
Вопросов у парламентариев не возникло, нововведение депутаты поддержали.
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