Политика и власть 07.03.2025 в 16:31

В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты

На это потратят 5 миллиардов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты

В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты. На это потратят 5 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Об этом сообщил в пятницу, 7 марта, во время пресс-клуба министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

- Сейчас определили ведомства, которые будут этим заниматься и с выделением дополнительных людей. Все взлетно-посадочные полосы находятся в федеральной собственности. Сейчас у нас как раз идет процедура, которую планируем завершить до конца марта. Поскольку одно из условий финансирования федеральными средствами было, что эти полосы все заберут на уровень Республики Бурятия. Далее приступим к разработке проектно-сметной документации, чтобы в 2027 году приступить к строительно-монтажным работам, - сообщил Александр Гоге

Он также сообщил, что в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перрона в части мест стоянки самолетов международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

В связи с ежегодным приростом пассажиропотока на 15-20 тысяч человек, может возникнуть проблема нехватки площадей для стоянки самолетов. Реконструкцию реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

 

Фото: loon.site

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