Политика и власть 12.03.2025 в 10:32

В Улан-Удэ стартовала «Наша Бурятия»

На мегасовещании определят будущее развитие республики
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартовала «Наша Бурятия»
Фото: скриншот видео
Сегодня в 10 часов в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовало открытое совещание «Наша Бурятия». На нем будут зампреды правительства подведут итоги реализованных нацпроектов и расскажут о запуске новых. Однако главной «фишкой» мероприятия станут стратегические сессии для сбора идей и проектов социально-экономического развития от жителей Бурятии. Обсуждения пройдут с участием экспертов, общественности, науки и представителей бизнеса.

Напомним, открытое совещание «Наша Бурятия» пройдет в республике уже во второй раз. Первое такое мероприятие состоялось еще в феврале 2020 года. На нем зампреды правительства также отчитывались об итогах работы за последние три года и рассказывали о планах на будущее. В 2020 году в рамках совещания тоже проходили стратегические сессии, многие из озвученных предложений были реализованы и вошли в планы развития региона.

Нынешнее мероприятие, как и в 2020 году, будет направлено на развитие обратной связи с жителями республики.

Прямую трансляцию открытого совещания «Наша Бурятия» можно посмотреть по ссылке.

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