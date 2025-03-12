В Бурятии налоги с добычи полезных ископаемых выросли в 2 раза

В Бурятии объем отгруженной продукции полезных ископаемых увеличился в 2,6 раза, а налоговые поступления выросли в 2 раза, достигнув 7,2 млрд рублей за последние 5 лет. Об этом сегодня на открытом совещании «Наша Бурятия» сообщил зампред правительства Иван Альхеев.– Основным фактором такого роста стали масштабные инвестиции, которые за последние пять лет увеличились в пять раз. Это позволило не только модернизировать существующие производства, но и запустить новые проекты. Благодаря грамотной инвестиционной политике и поддержке государства добывающая отрасль продолжит оставаться локомотивом экономического роста, создавая новые рабочие места и улучшая качество жизни в регионе, – подчеркнул Иван Альхеев.Также зампред отметил, что на сегодня все крупные предприятия прошли модернизацию производств.– На предприятиях продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, вложения составили 17,4 млрд рублей. Запущено производство новых версий вертолетов Ми-171А2 и Ми-8АМТ, электротехнической продукции, медицинских расходных материалов, электродвигателей для беспилотников. Реализован инвестпроект по модернизации целлюлозно-картонного производства. Улан-Удэнский ЛВРЗ завершил 2024 год с рекордными показателями – 1002 отремонтированные секции электровозов. Для сравнения: в советское время рекорды были порядка 660 секций, – отметил зампред.В промышленных планах начат запуск серийного производства новой авиационной продукции – вертолета Ми-171А3 «офшор» и лёгкого вертолета Ка-226Т. Также завершается строительство корпуса летно-испытательной станции авиазавода стоимостью более 5 млрд рублей. В Бурятии запущены в серийное производство комплектующие для беспилотников.