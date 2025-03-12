Политика и власть 12.03.2025 в 16:28

В Бурятии налоги с добычи полезных ископаемых выросли в 2 раза

А все крупные предприятия модернизировали производства
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии налоги с добычи полезных ископаемых выросли в 2 раза
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии объем отгруженной продукции полезных ископаемых увеличился в 2,6 раза, а налоговые поступления выросли в 2 раза, достигнув 7,2 млрд рублей за последние 5 лет. Об этом сегодня на открытом совещании «Наша Бурятия» сообщил зампред правительства Иван Альхеев.

– Основным фактором такого роста стали масштабные инвестиции, которые за последние пять лет увеличились в пять раз. Это позволило не только модернизировать существующие производства, но и запустить новые проекты. Благодаря грамотной инвестиционной политике и поддержке государства добывающая отрасль продолжит оставаться локомотивом экономического роста, создавая новые рабочие места и улучшая качество жизни в регионе, – подчеркнул Иван Альхеев.

Также зампред отметил, что на сегодня все крупные предприятия прошли модернизацию производств.

– На предприятиях продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, вложения составили 17,4 млрд рублей. Запущено производство новых версий вертолетов Ми-171А2 и Ми-8АМТ, электротехнической продукции, медицинских расходных материалов, электродвигателей для беспилотников. Реализован инвестпроект по модернизации целлюлозно-картонного производства. Улан-Удэнский ЛВРЗ завершил 2024 год с рекордными показателями – 1002 отремонтированные секции электровозов. Для сравнения: в советское время рекорды были порядка 660 секций, – отметил зампред.

В промышленных планах начат запуск серийного производства новой авиационной продукции – вертолета Ми-171А3 «офшор» и лёгкого вертолета Ка-226Т. Также завершается строительство корпуса летно-испытательной станции авиазавода стоимостью более 5 млрд рублей. В Бурятии запущены в серийное производство комплектующие для беспилотников.

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