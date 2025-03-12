За 6 лет на господдержку АПК Бурятии было направлено 5,5 миллиардов рублей

Поддержка агропромышленного комплекса Бурятии со стороны государства ежегодно растет. С 2019 года в сельское хозяйство республики было направлено 5,5 млрд. руб. А с 2024 года поддержка увеличилась на 42,8% и составила 1 млрд. 23 млн. рублей.

Об этом на открытом совещании «Наша Бурятия» рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев.

Также он отметил значительное увеличение посевных площадей - на 12,3 тыс. гектаров. Для их обслуживания приобретено 1359 единиц техники и оборудования, треть суммы затрат на которую возместило государство.

Не только средства и техника, но и благоприятные погодные условия и грамотный подход к земледелию дали свои плоды. В 2023 году аграриями и тружениками села республики получен самый высокий валовый сбор зерна за последние 24 года - 140,6 тыс. тонн. Достигнуты рекордные урожаи по зерновым культурам, картофелю и овощам.

Позитивные изменения также отмечаются в животноводстве. Поголовье сельхозживотных выросло по всем видам. Благодаря этому Бурятия занимает второе место в ДФО по численности поголовья КРС, свиней и овец. Кроме этого, увеличился объем производства мяса на 27,1 % к уровню 2019 года, производство яиц увеличилось почти на 7%.

Отраслью, требующей дополнительного внимания, остается молочное скотоводство. Если за счет мер государственной поддержки в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах за шесть лет производство молока увеличилось на 13,5%, то в личных хозяйствах населения производство сократилось практически на 40%. Для улучшения наследственных качеств животных, повышения их породности и продуктивности в Бурятии была возрождена Племенная служба. За последние годы организация впервые провела трансплантацию замороженных эмбрионов КРС. Продолжается работа по искусственному осеменению сельхозживотных.

Для стимулирования промышленного убоя минсельхозпрод Бурятии ввел субсидии на убой КРС и возмещение части затрат на производство овец и коз на убой. Субсидирование в животноводстве расширило круг получателей, теперь господдержка доступна и владельцам личных подсобных хозяйств.

Всего за шесть лет в развитие АПК было привлечено 3,6 млрд. рублей частных инвестиций, благодаря чему в республике появились: завод для производства масла «Альянс плюс», комплекс для сушки и хранения зерна в ООО «Куйтунское», кондитерский цех «Березка», картофеле-овощехранилище в селе Быково Кабанского района; расширились предприятия: свинокомплекс «Восточно – Сибирский», хлебзавод «Хлебушек» и Улан-Удэнская птицефабрика. В настоящее время министерством прорабатываются еще 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 15 млрд. рублей.

На селе благодаря грантам активно развивается малый аграрный бизнес. За шесть лет благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в аграрный бизнес вовлечено 197 предпринимателей, а вместе с тем создано 398 новых рабочих мест и вовлечено в кооперацию 1367 новых членов. В начале 2023 года по поручению Главы Бурятии для поддержки тех, кто сейчас наиболее нуждается в поддержке, в порядок выдачи субсидий были внесены изменения, согласно которым приоритет при получении грантов дается участникам СВО и их семьям. Благодаря чему уже пять ветеранов спецоперации воспользовались поддержкой.

Кроме формирования условий для создания или ведения бизнеса, Министерство реализует мероприятия по улучшению условий жизни сельского населения. Благодаря программе комплексного развития сельских территорий в республике построили 126 спортивных и детских площадок, парков и зон отдыха.

Возвели и отремонтировали 17 объектов социальной сферы, приобрели и построили дома для 23 семей, отремонтировали дороги, уличное освещение, водо- и теплоснабжение, закупили автомобили и дали возможность 479 студентам сельхозакадемии пройти оплачиваемую практику на сельскохозяйственных предприятиях республики.

Также зампред обозначил актуальные проблемы отрасли среди которых проблемы кадровой обеспеченности во всех отраслях АПК, синхронизации и связности деятельности всех заинтересованных сторон, эффективности распределения и использования средств господдержки, вопросы земельных отношений, сохранились проблемы в молочном скотоводстве и производстве молока, обострились в племенном направлении животноводства.

Амгалан Дармаев поделился и планами по решению проблем и дальнейшему развитию отрасли. Из основных: восстановление схемы «БурНИИСХ – семхозы-хозяйства», вовлечение в оборот неиспользуемой пашни (не менее 2,5 тыс. га в год), создание условий для развития лекарственного растениеводства в республике, рост маточного поголовья КРС мясных пород и овец в товарном секторе не менее 5% в год, интенсивный откорм молодняка с целью дальнейшей реализации на перерабатывающие предприятия.

Фото: loon.site