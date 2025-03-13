Амгалан Дармаев: «Бурятия обладает всеми ресурсами для развития новых перспективных направлений в растениеводстве»

- Бурятия обладает всеми необходимыми ресурсами для развития новых перспективных направлений в растениеводстве. Об этом заявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Амгалан Дармаев на открытом совещании правительства «Наша Бурятия».

В частности, речь шла о выращивании лекарственных растений, а также возделывании технических и масличных культур.

По словам зампреда, для развития лекарственного растениеводства Бурятия имеет все оптимальные погодные и климатические условия. Такие культуры могут произрастать в северных районах республики таких, как Окинский, Баргузинский и Курумканский.

Кроме того, одним из ключевых факторов успешного развития новых отраслей является наличие современных научных разработок. В рамках федеральной программы «Приоритет - 2030», Бурятской сельскохозакадемией ведется интенсивная работа по изучению лекарственного растениеводства. Реализуются сетевые образовательные программы, создаются учебно-опытные поля, что позволяет внедрять передовые технологии в сельское хозяйство.

Уже в текущем году планируется запуск двух специализированных лабораторий по лекарственным растениям. Это станет важным шагом вперед в развитии данного направления. Исследования, проводимые в этих лабораториях, помогут определить наиболее эффективные методы выращивания и переработки лекарственных трав, что позволит значительно повысить качество продукции и увеличить объемы производства.

Еще одним значимым проектом стало открытие завода по переработке рапса «Альянс плюс». Этот завод начал свою работу в прошлом году и уже активно сотрудничает с местными сельхозпроизводителями, обеспечивая стабильный рынок сбыта для урожая рапса.

Выращивание рапса оказывает положительное влияние на поддержание плодородности почв, улучшая севооборот. Эта культура востребована в производстве высококачественных кормов и растительных масел, а также используется в качестве сырья для изготовления технических масел и биотоплива.

Амгалан Дармаев подчеркнул, что внедрение высокомаржинальных культур будет проводиться наряду с развитием традиционных зерновых культур, так как актуальной остается задача по обеспечению кормами для сельскохозяйственных животных.

Фото: loon.site