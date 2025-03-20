В Бурятии будут по-новому формировать кадровый резерв

В Бурятии начинает работу новая концепция формирования резерва управленческих кадров. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, она направлена на подготовку высокопрофессиональных специалистов для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в госучреждениях и институтах развития.- На совете по кадровой политике главе республики Алексею Цыденову была презентована новая концепция формирования резерва управленческих кадров Республики Бурятия. На сегодняшний день она одобрена. За это время была проделана большая работа, итогом которой стало утверждение порядка формирования резерва, - отметила председатель Комитета государственной службы и кадров Анна Акчурина.Процесс отбора кандидатов начнется 1 апреля и продлится до 1 мая. Все желающие смогут подать документы в Комитет государственной службы и кадровой политики, после чего их заявки будут рассмотрены Советом по кадровой политике. Особое внимание будет уделяться соответствию компетенций кандидатов требованиям конкретных должностей, тестированию кандидатов и составлению карты компетенций. Тестирование кандидатов предполагается проводить с привлечением специалистов РАНХиГС (г. Москва).«Резерв управленческих кадров станет важным инструментом для эффективного кадрового управления в регионе», - подчеркнули в пресс-службе правительства РБ.