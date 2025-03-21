Политика и власть 21.03.2025 в 16:42

В Бурятию приедет бизнес-делегация из Монголии

Сотрудничество между Улан-Удэ и Улан-Батором может выйти на новый уровень
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию приедет бизнес-делегация из Монголии
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Этим летом мэрия Улан-Батора направит бизнес-делегацию в Бурятию. Соответствующее решение озвучил губернатор монгольской столицы - мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар по итогам встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 20 марта.

Хишгээгийн Нямбаатар выразил интерес к более подробному изучению проектов в промышленном секторе Бурятии после презентаций курирующих министров и зампредов правительства республики. На расширенной встрече делегация Бурятии представила мэру Улан-Батора актуальные услуги и виды продукции, которые могут быть интересны жителям Монголии.

- Мы проговорили по очень широкому спектру вопросов. В первую очередь, по тем возможностям, которые республика может предоставить для обучения специалистов рабочих специальностей, жилищно-коммунального хозяйства, для сферы энергетики, газоснабжения, сервиса, обслуживания дорог и многоквартирных домов - в общем, все, что нужно для городского хозяйства. Также вопрос у нас есть по подготовке специалистов в сфере образования и здравоохранения. Мы рассказали о тех программах, которые сегодня реализуются по подготовке учителей русского языка, где бесплатно можно в наших учебных заведениях получить специальность учителя русского языка и приехать в Монголию и преподавать. По линии промышленного производства презентовали 24 больших проекта - то, что республика может производить и поставлять. Договорились о развитии бизнес-отношений, чтобы наш бизнес мог встречаться между собой, взаимодействовать уже без органов власти напрямую, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Монгольская сторона также заинтересована в получении диагностических услуг на современном оборудовании, которое Бурятия способна предоставлять.

Также обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются монгольские предприниматели на приграничном пункте пропуска в Кяхте. Стороны выразили готовность совместно и оперативно решать эти вопросы для увеличения товарооборота между Монголией и приграничными регионами России.

- Несмотря на короткий визит, делегация под руководством Алексея Цыденова донесла до улан-баторцев обширный объём информации о возможностях для дальнейшего сотрудничества. Как мэр города Улан-Батор, я предлагаю в июле этого года организовать визит бизнес-делегации столицы Монголии в Улан-Удэ с целью развития деловых контактов и реализации совместных проектов. Мы будем прилагать все усилия, чтобы вывести сотрудничество между Улан-Удэ и Улан-Батором на новый, более высокий уровень, - отметил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар.
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