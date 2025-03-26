Чимит Бальжинимаев об отчете мэра Улан-Удэ: Город развивается, город движется вперед

Сегодня, 26 марта, депутаты горсовета Улан-Удэ заслушали отчет мэра и дали удовлетворительную оценку его работе и администрации города.– Мы сегодня заслушали и приняли отчет на очередной 11 сессии. Дали высокую оценку деятельности администрации города, мэра города Игоря Юрьевича. Мы совместно работаем уже второй созыв. Много работы сделано. Город развивается, город движется вперед. Тому подтверждение, что бюджет города составляет 7 млрд 100 млн рублей, а когда в 2019 году мы начинали, он был около 4 млрд рублей. По мастер-плану видим, сколько много работы. Это шла совместная подготовительная работа. В дальнейшем мы будем совместно работать для развития города, – сказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.По словам Игоря Шутенкова, на 2025 год намечены большие планы.– Практически завершили первый квартал, работы много. В первую очередь это, конечно же, реализация нашего мастер-плана. Объемы большие, задачи большие, результаты будут потрясающие. Самое главное, найти правильные подходы, временные рамки, трудовые, денежные, финансовые ресурсы, а все остальное у нас есть. У нас есть слаженная команда профессионалов, у нас есть поддержка городского совета депутатов, поддержка главы Бурятии Алексея Цыденова и правительства республики. Поэтому все, что запланировано в мастер-плане и в комплексе социально-экономического развития города Улан-Удэ, это наши первоочередные задачи, – сказал мэр.Депутаты горсовета внесли предложения, которые идут от горожан – жителей округов, многие из них будут взяты в работу.– После отчета было больше предложений, чем вопросов. У нас есть хорошая практика, где такие предложения от депутатов мы рассматриваем в обязательном порядке. На какие-то из предложений изыскиваем источники финансирования в вышестоящих бюджетах, какие-то предложения реализуем сами. Мы добьемся результата. А результат у нас всегда бывает, от него мы получаем заряд бодрости и драйва, – отметил Игорь Шутенков.