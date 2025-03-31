Политика и власть 31.03.2025 в 12:02

Игорь Шутенков о бюджете Улан-Удэ: Обеспечены все финансовые обязательства

Доходы столицы Бурятии растут, но средств все равно не хватает
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков о бюджете Улан-Удэ: Обеспечены все финансовые обязательства
Фото: "Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в отчете о результатах своей работы и деятельности администрации за 2024 год на сессии горсовета остановился на бюджете города, особо подчеркнув, что работа по увеличению доходной части - одна из главных на сегодня задач.
 
Расходы в 2024 году исполнены в сумме 20,3 млрд рублей. Доходная часть составила 20 млрд рублей, из них 37% налоговые и неналоговые доходы.
 
- Нами обеспечены все обязательства: выплата заработной платы, коммунальные платежи, софинансирование трансфертов, - подчеркнул Игорь Шутенков.
 
По итогам прошлого года собственные доходы выросли на 1,2 млрд рублей, более чем на 20 процентов к уровню 2023 году. Дополнительно полученные средства были направлены на образование, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.
 
Тем не менее собственных доходов не хватает для эффективного решения вопросов местного значения. Поэтому администрация Улан-Удэ вынуждена привлекать кредитные средства.
 
Бюджет города в большей части социально-ориентированный. В 2024 году на финансирование социальной сферы было направлено 12 млрд рублей, из них 9 млрд - на образование.




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