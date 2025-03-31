Игорь Шутенков о бюджете Улан-Удэ: Обеспечены все финансовые обязательства

Бюджет города в большей части социально-ориентированный. В 2024 году на финансирование социальной сферы было направлено 12 млрд рублей, из них 9 млрд - на образование.









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в отчете о результатах своей работы и деятельности администрации за 2024 год на сессии горсовета остановился на бюджете города, особо подчеркнув, что работа по увеличению доходной части - одна из главных на сегодня задач.Расходы в 2024 году исполнены в сумме 20,3 млрд рублей. Доходная часть составила 20 млрд рублей, из них 37% налоговые и неналоговые доходы.- Нами обеспечены все обязательства: выплата заработной платы, коммунальные платежи, софинансирование трансфертов, - подчеркнул Игорь Шутенков.По итогам прошлого года собственные доходы выросли на 1,2 млрд рублей, более чем на 20 процентов к уровню 2023 году. Дополнительно полученные средства были направлены на образование, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.Тем не менее собственных доходов не хватает для эффективного решения вопросов местного значения. Поэтому администрация Улан-Удэ вынуждена привлекать кредитные средства.