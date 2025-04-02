Игорь Шутенков: Подготовка к отопительному сезону начинается сразу после завершения текущего

Вопросы подготовки к предстоящей зиме обсудили на сегодня на планерном совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

– Заканчивается один отопительный сезон, и сразу же нужно начинать готовиться к следующему. Поручаю Сергею Анатольевичу лично проверить готовность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 к новому отопительному периоду. Важно убедиться, что сформированы программы ремонта, а также обеспечены необходимые финансовые и трудовые ресурсы. Отчет через две недели. Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть подготовлено к зимнему сезону заблаговременно, - поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своему первому заместителю по вопросам развития инфраструктуры Сергею Гашеву.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 запланирован капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования для обеспечения стабильной работы теплоэнергетического комплекса города.

Фото: администрация Улан-Удэ