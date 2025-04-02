Политика и власть 02.04.2025 в 13:46

Мэр Улан-Удэ рассказал о развитии

Отчет Игоря Шутенкова получил одобрение сессии Улан-Удэнского горсовета
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Текст: Валентин Соколов
Мэр Улан-Удэ рассказал о развитии
Фото: мэрия Улан-Удэ
На прошлой неделе мэр Улан-Удэ выступил на сессии горсовета с отчетом о результатах своей деятельности, а также деятельности администрации города за 2024 год.

В последние годы развитие столицы Бурятии получило второе дыхание. Значимые проекты реализовывались и продолжают реализовываться во всех сферах жизни. Город меняется на глазах. Вся работа идет, отметил Игорь Шутенков, на благо жителей.

Обязательства исполнены

Движение вперед – это результат не только упорной работы мэра и его команды, но также и хорошего взаимодействия с другими органами власти.

- Мы видели и видим поддержку главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, правительства и Народного Хурала. По всем вопросам мы находили понимание у городского Совета депутатов, решения принимались в совместном и конструктивном диалоге, - сказал мэр.

Доходная часть бюджета города в прошлом году составила 20 млрд рублей. Из них 37% - это налоговые и неналоговые доходы.

- Расходы исполнены в сумме 20,3 млрд рублей. Нами обеспечены все обязательства: выплата заработной платы, коммунальные платежи, софинансирование трансфертов, - выступил Игорь Шутенков.

В 2024 году на финансирование социальной сферы было направлено 12 млрд рублей, из них 9 млрд - на образование.

Градоначальник признал, что для эффективного решения вопросов местного значения собственных доходов городу не хватает. Поэтому муниципалитет привлекает кредитные средства.

- На 31 декабря 2024 года объем муниципального долга - 5 млрд рублей. В прошлом году из-за роста ключевой ставки рефинансирование действующих кредитов со ставками 8,5%, 13% проводили уже по ставке 20%, 22%. Расходы на обслуживание долга увеличились на 23 млн рублей, - доложил мэр.

По итогам прошлого года собственные доходы города выросли более чем на 20% к уровню 2023 года. Увеличение доходов бюджета остается в числе приоритетов.

Миллиардные инвестиции

2024-й стал годом начала активной реализации мероприятий, которые предусмотрены мастер-планом развития города. В него включены мероприятия на общую сумму 277 млрд рублей - до 2030 года.

- По итогам 2024 года объем произведенных расходов составил 25 млрд рублей. Более половины из них вложили инвесторы, - отметил Игорь Шутенков. Он подчеркнул высокий уровень партнерства с частным бизнесом. В рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства столица Бурятии по итогам 2024 года находится на 20-м месте среди 208 крупных городов России.

В прошлом году были определены источники финансирования по таким ключевым для Улан-Удэ проектам, как реконструкция коммунальных сетей, программа «Чистый воздух», строительство путепроводов, реконструкция ТЭЦ-2.

- Все мы - администрация города, министерства и ведомства, депутатский корпус приложили максимальные усилия. За каждой суммой, за каждым принятым решением стоит огромный труд нашей с вами большой команды, - сказал градоначальник.

В 2024 году приступили непосредственно к возведению зданий театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея Бурятии. Они давно были нужны городу, и много лет шел поиск возможности, чтобы их построить. В отчетном году был проведен основной объем работы по проектированию межвузовского кампуса «Байкал». Получено подтверждение по финансированию строительно-монтажных работ. Запущен в работу новый терминал аэропорта «Байкал». Это повысило качество обслуживания, также расширилась география полетов. В конце прошлого года в Улан-Удэ вернулся «Аэрофлот».

Развиваются существующие предприятия. Так, продолжает проекты по созданию новых вертолетов Улан-Удэнский авиазавод. Муниципалитет уделяет большое внимание микрорайону, где в основном живут работники авиазавода.

- Мы, как город, создаем инфраструктуру для заводчан. Построили дорогу к цехам, провели ремонт дорог микрорайона, организовали движение автобусов большого и среднего класса, сделали реконструкцию стадиона, благоустроили парк имени Жанаева, находим решения по земельным вопросам, - доложил мэр.

Город развивается

В прошлом году ввели в эксплуатацию три новых детсада на 620 мест. На сегодня 25 тыс. детей охвачены дошкольным образованием, дефицита мест нет.

В 103 микрорайоне открыли новую школу № 60 для детей с ограниченными возможностями здоровья на 354 места. Был проведен капремонт аварийного здания школы № 38. Первый для Улан-Удэ модульный спортивный зал ввели в 54-й школе. Открыты кванториумы на базе школ № 40 и 49.

В городе многие объекты образования построены в 1960 -1970-х годах.

- Одной из задач является создание в каждом образовательном учреждении безопасных и комфортных условий для детей. В 2024 году мы подали заявку на капитальный ремонт 32 зданий школ и 11 зданий детских садов на общую сумму почти 5 млрд рублей. По всем объектам была разработана проектная документация, получены заключения государственной экспертизы. На сегодня уже предусмотрены средства на комплексный капитальный ремонт школы № 58 и детского сада № 52, - сообщил Игорь Шутенков.

В 2024 году началось строительство школы на 760 мест в центре города. До начала самих работ была проведена колоссальная работа по подготовке территории. В январе начались переговоры с жителями, чтобы они смогли переехать из своих старых домов. А уже летом начались строительно-монтажные работы. В этом году планируется ввод школы в эксплуатацию.

Игорь Шутенков отметил, что в городе заметно выросло количество медалистов. Но есть проблема дефицита учительских кадров. В прошлом году не хватало 400 учителей. И идет работа по снижению этой цифры.

В прошлом году в 115 микрорайоне открылся филиал поликлиники № 2 на 250 посещений в две смены. В 103-м построена новая поликлиника. Ввод в эксплуатацию планируется в текущем году.

Повышается доступность оказания медицинских услуг.

В минувшем году в городе построили 26 объектов спортивной инфраструктуры. Закончено строительство долгожданного регионального центра по хоккею «Байкал Арена». Недавно его торжественно открыли. В настоящее время завершается строительство волейбольного центра «Эйс». Готовится к открытию после реконструкции стадион «Забайкалец».

В рамках нацпроекта «Культура» открыты две модельные библиотеки в микрорайонах Загорск и ПВЗ.

Целенаправленно развиваются парки и другие общественные территории. За 2024 год парки посетили 150 тыс. человек. В благоустройстве общественных территорий первое слово за людьми. Улан-удэнцы на голосовании выбирают, какие зоны города благоустроить прежде всего.

Но среди больших проблемных моментов остается реконструкция зданий Социально-культурного центра «Кристалл» и «Городского культурного центра».

- Пока наши бюджетные заявки не поддержаны, - сказал мэр, - но город продолжит работу по включению объектов в соответствующие федеральные и республиканские программы.

На особом контроле

Не обошел вниманием Игорь Шутенков и тему специальной военной операции.

- На особом контроле находится поддержка военнослужащих специальной военной операции. Все без исключения трудовые коллективы наших предприятий и учреждений приняли участие в приобретении предметов первой необходимости, амуниции и оборудования. Жители, волонтеры, предприниматели продолжают активно поддерживать бойцов и их семьи, - подчеркнул он.

Одно из самых важных дел здесь - создание условий для реабилитации, социализации участников СВО.

С прошлого года работает программа по адаптации жилья граждан с инвалидностью. Совместно с Фондом «Защитники Отечества» и «Обществом без барьеров» проведены обследования жилищных условий, адаптировано 24 жилых помещения.

- Для физической реабилитации откроем отделения адаптивного спорта на базе наших учреждений, сейчас проводим подготовительную работу. Для социальной адаптации в республике запускается программа обучения ветеранов СВО, - пояснил Игорь Шутенков.

Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесли свои предложения по развитию города. Это вопросы строительного контроля при возведении объектов социальной сферы, благоустройства общественных территорий в частном секторе, работы Комбината по благоустройству и реализации наказов.

- Мы прекрасно понимаем, что успешная работа администрации города — это результат ежедневной, системной и трудоемкой деятельности. Сегодня мы видим, что впереди еще много планов, которые предстоит реализовать совместно. Желаю всем успехов, сил и идей для воплощения этих планов, - сказал врио руководителя администрации главы РБ и правительства РБ, председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.
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