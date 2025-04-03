В Муйском районе торжественно открыли базу дорожно-строительной службы республики. Мероприятие прошло с участием министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге.

Производственная площадка начала функционировать ещё в прошлом году, официальное открытие состоялось накануне. База оснащена современным ангаром для хранения и обслуживания спецтехники, собственной заправочной станцией, автономной подстанцией. Также имеются четыре вагона, включающие офис, жилые помещения для рабочих, кухню и склад для хранения дорожных материалов.

Сегодня дорожно-строительная служба Бурятии обеспечивает содержание и ремонт региональных дорог в Муйском районе, общая протяженность которых составляет 204,2 км.

- Дорожно-строительная служба была создана в прошлом году по поручению главы Республики Алексея Цыденова. На сегодняшний день организация работает в рамках содержания автомобильных дорог и мостовых сооружений, а также проводит ремонтные работы. Отмечу, что на этот год мы предусмотрели порядка 130 млн. рублей на содержание автомобильных дорог именно Муйского района, - отметил министр.

Сейчас штатная численность сотрудников службы составляет 37 человек, включая 9 вакантных мест. В распоряжении находятся 12 единиц спецтехники.

В 2025 году запланировано несколько важных мероприятий:

- Запуск асфальтобетонного завода, дробильно-сортировочного и асфальтоукладочного комплексов. Это будет первый подобный объект на севере Бурятии, который позволит начать работы по ремонту дорог с использованием асфальтобетонного покрытия;

- Ремонт трех мостов через реки Ковокта, Дяпкар и Итэкит;

Также в этом году планируем начать разработку проектной документации на ремонт участков 275-283 км и 290-292 км трассы Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо и строительство площадки пункта весового контроля, - добавил Александр Прокофьев, руководитель Дорожно-строительной службы Бурятии.



Все сотрудники базы — местные жители.

- Подъем полседьмого утра, завтрак, потом еду на медкомиссию, после приезжаю на базу за заданием. В первую очередь, когда выпадают осадки, работаем по поселку. Посыпаем перекрестки, остановки. Трасса Таксимо-Бодайбо до 40 км, почти до Янчукана доезжаем. В сторону поселка Усть-Муя тоже, - рассказал машинист комбинированной дорожной машины Сергей Апрелков.

Напомним, создание такого государственного предприятия по ремонту дорог обусловлено отсутствием подрядных организаций, заинтересованных выполнять ремонт дорог на севере Бурятии.

Фото: правительство Бурятии