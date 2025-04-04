Игорь Шутенков поручил проверить качество дорог

В этом месяце «Улан-Удэстройзаказчик» проведет осмотр всех дорог, отремонтированных за последние четыре года, чтобы выявить возможные дефекты. Если они будут обнаружены, подрядчики получат уведомления с требованием устранить их в рамках гарантийных обязательств.

– Не пойдет так, что сначала мы проведем обследование, а потом начнем предъявлять претензии. Давайте лучше сразу вместе обследуем! Некоторые сразу согласятся — хорошо, мы готовы выйти. А иначе вы сейчас запустите такую бумажную волокиту, что к июлю они только соберутся выходить. Давайте возьмем за руку нужных людей — представителей районов, представителей подрядчиков, вашего представителя — и быстро проведем обследование, – поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков Комитету по строительству на планерном совещании.

Ямочный ремонт «холодным асфальтом» уже стартовал. К работам с применением горячего асфальта дорожные службы планируют приступить ближе к середине апреля, когда установится стабильно высокая среднесуточная температура воздуха.

Фото: администрация Улан-Удэ