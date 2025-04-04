2 апреля на встрече с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым Президент России Владимир Путин отметил предприятия республики, производящие средства ведения боя для нужд специальной военной операции в рамках ТОР «Патриотическая». Бурятия на постоянной основе продолжает работу по снабжению фронта специальным оборудованием и приборами для ведения боя.

- У нас ТОР «Патриотическая», это президентская дальневосточная субсидия, то, что Юрий Петрович Трутнев говорит, мы открыли новое производство: робототехнические комплексы, наземные беспилотники, FPV, - рассказал глава республики на встрече.

На что Владимир Путин в ответ поддержал словами: «Люди талантливые и надо дать им возможность только работать».

Бурятия снабжает фронт вездеходами «Медоед», роботами «Курьер», «Бургэд», защитными установками «Багатур», дронами, беспилотниками, системами радиоэлектронной борьбы. В кратчайшие сроки регион смог запустить новую отрасль промышленности, ориентированную на помощь армии.

Напомним, с начала проведения специальной военной операции Бурятия направила около 5,5 миллиарда рублей на поддержку СВО. Из Бурятии приобретено и направлено 645 транспортных средств, 578 квадрокоптеров, 3644 тепловизоров, раций, более 140 тысяч единиц медицинских изделий и препаратов. Большой поток помощи направляется жителями через волонтерские центры и добровольческие организации.

- Хочу от себя лично и от своего подразделения поблагодарить за поставленные в зону проведения СВО оборудование и гуманитарную помощь, которые нам сейчас так необходимы, - сказал один из военнослужащих из Бурятии

Алексей Цыденов в своем докладе уделил особое внимание мерам поддержки участников и ветеранов СВО. В Бурятии разработаны и реализуются 48 мер поддержки военнослужащих – участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным 2 апреля. При этом он обозначил, что это направление работы является первоочередным в деятельности правительства Бурятии.

- Первая задача – это сделать все, чтобы помочь нашим ребятам быстрее победить, чтобы они могли уже с победой вернуться домой. У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята там чувствовали себя спокойно, понимали, что дома все в порядке, в первую очередь с детьми, с родителями. Там и бесплатное питание детей в школах всех возрастов, всех классов, в СПО в том числе, бесплатный уход за родителями, теми, которые требуют социального сопровождения. Плюс мы с прошлого года, и в этом году продолжаем, кто пропал без вести, мы полностью близким компенсируем затраты на ЖКХ, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Обязательно. Это проблемный вопрос», - поддержал Владимир Путин.

Отдельное внимание Глава Бурятии уделил мероприятиям по реабилитации и социализации ветеранов.

- Адаптивный спорт развиваем: ребята, которые возвращаются, у нас уже и спортом занимаются, уже есть первые выигравшие на всероссийских соревнованиях. В общем, делаем все, чтобы ребята понимали, что страна, республика с ними, и они могли решать свою главную задачу, - добавил Алексей Цыденов.

В Бурятии есть различные проекты не только по реабилитации и абилитации через спортивные мероприятия участников СВО, но и программы по обучению новым навыкам и профессиям для дальнейшей успешной социализации.

- В Бурятии очень активное волонтерское движение и общественная помощь участникам СВО. Это началось с самого начала специальной военной операции и продолжается по сей день. Задействовано порядка 16 тысяч человек. Таким образом, работу такой огромной массы людей необходимо регулировать, особенно в их порывах помочь работе госпиталя. Правительство республики решило вопрос таким образом, что фонд стал неким координатором работы общественных организаций в стенах госпиталя. Мы организовали группу и сейчас можем обмениваться информацией, доводить ее до раненых, в том числе из других регионов, - прокомментировал заместитель руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия по общественным проектам Денис Леонов.