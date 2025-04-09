У Главы Бурятии появился новый, но временный советник

Завтра, 10 апреля, к обязанностям советника главы Республики Бурятия приступает Баярто Бадмаев. Однако на должность госслужбы он назначен временно – лишь на период отсутствия ушедшего добровольцем на СВО Александра Ундонова.

До этого назначения 46-летний Баярто Бадмаев работал заместителем председателя Контрольного комитета главы республики.

В правительстве сообщают, что родился он в Гусиноозерске и в 2000 году окончил ВСГТУ по специальности «Информационные системы в экономике». С 2000 по 2005 гг. работал ведущим, а затем главным специалистом в минфине республики, с 2005 по 2007 гг. занимал должность замначальника информационного отдела регионального министерства экономики, а с 2007 по 2013 гг. – начальника информационно-технологического отдела минэкономики. Далее до 2019 г работал консультантом Контрольного комитета главы республики и с апреля 2019 года занимал должность зампредседателя Контрольного комитета главы Республики Бурятия – начальника отдела контроля и внутреннего аудита.

Фото: правительство Бурятии