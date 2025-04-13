Глава Бурятии предупредил об высокой опасности пожаров. В ближайшие дни на территории республики ожидается аномально жаркая погода.

- Земляки! Наступила АНОМАЛЬНО ЖАРКАЯ погода. Температура воздуха в ближайшие дни будет превышать двадцать градусов. Это значит, что очень ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ. Трава сухая, «зеленка» взойдет еще не скоро, ВСПЫХНЕТ ВСЕ МГНОВЕННО. Бросили окурок, разожгли костер, последствия - сотни гектаров сгоревших лесов и главное, ВЫСОЧАЙШАЯ УГРОЗА НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ!!! - предупредил всех жителей республики глава Бурятии Алексей Цыденов.

2017 год, 28 апреля, аномальная жара, село Черемушки Прибайкальский район. Сгорело! Из-за рыбаков, которые разожгли костер, сгорело более двадцати домов. Там фактически прошел огненный смерч, который мгновенно уничтожил больше половины села.

- Сейчас такая же ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ. Подумайте, как вы будете смотреть в глаза своим землякам, если из-за вас сгорят жилые дома, всё имущество и пострадают люди, - добавил Алексей Цыденов.

НЕ жгите костры,

НЕ жгите мусор на участках,

НЕ жгите мусор на кладбищах,

НЕ бросайте окурки,

НЕ запускайте сельхозпалы.

Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ!

Надеюсь на вашу СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Фото: скриншот видео, тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова