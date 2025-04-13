Политика и власть 13.04.2025 в 20:03

Глава Бурятии предупредил об высокой опасности пожаров

В ближайшие дни на территории республики ожидается аномально жаркая погода
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии предупредил об высокой опасности пожаров

Глава Бурятии предупредил об высокой опасности пожаров. В ближайшие дни на территории республики ожидается аномально жаркая погода.

- Земляки! Наступила АНОМАЛЬНО ЖАРКАЯ погода. Температура воздуха в ближайшие дни будет превышать двадцать градусов. Это значит, что очень ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ. Трава сухая, «зеленка» взойдет еще не скоро, ВСПЫХНЕТ ВСЕ МГНОВЕННО. Бросили окурок, разожгли костер, последствия - сотни гектаров сгоревших лесов и главное, ВЫСОЧАЙШАЯ УГРОЗА НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ!!! - предупредил всех жителей республики глава Бурятии Алексей Цыденов.

2017 год, 28 апреля, аномальная жара, село Черемушки Прибайкальский район. Сгорело! Из-за рыбаков, которые разожгли костер, сгорело более двадцати домов. Там фактически прошел огненный смерч, который мгновенно уничтожил больше половины села.

- Сейчас такая же ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ. Подумайте, как вы будете смотреть в глаза своим землякам, если из-за вас сгорят жилые дома, всё имущество и пострадают люди, - добавил Алексей Цыденов.

НЕ жгите костры,

НЕ жгите мусор на участках,

НЕ жгите мусор на кладбищах,

НЕ бросайте окурки,

НЕ запускайте сельхозпалы.

Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ!

Надеюсь на вашу СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

 

Фото: скриншот видео, тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова

Теги
пожары в Бурятии

Все новости

Глава Бурятии предупредил об высокой опасности пожаров
13.04.2025 в 20:03
В Северобайкальске исправят дефекты после ремонта дорог
13.04.2025 в 16:10
Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе
13.04.2025 в 15:55
Сборная Бурятии завоевала россыпь медалей на чемпионате ДФО по гиревому спорту
13.04.2025 в 13:55
В Бурятию прилетели белые лебеди
13.04.2025 в 13:36
Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии
13.04.2025 в 12:00
Экипаж Международной космической станции поприветствовал Бурятию и Монголию в прямом эфире
13.04.2025 в 11:09
В Улан-Удэ горел двухэтажный деревянный дом
13.04.2025 в 09:48
Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров
13.04.2025 в 09:40
Нерпа на Байкале оказалась под угрозой
13.04.2025 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе
В апреле 2017 года в Прибайкальском районе сгорело полдеревни
13.04.2025 в 15:55
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ
Город готовится к 80-летнему юбилею
11.04.2025 в 09:46
У Главы Бурятии появился новый, но временный советник
Он заменит предыдущего на период его службы на СВО
09.04.2025 в 12:27
Мэрию Улан-Удэ усилят отставным генералом
Тимур Цыренжапов станет заместителем Игоря Шутенкова
07.04.2025 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru