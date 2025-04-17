Политика и власть 17.04.2025 в 19:36

Президент сказал: «Спасибо»

Предложение Алексея Цыденова, поддержанное Владимиром Путиным, направлено на развитие пассажирских перевозок в республике  
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Текст: Служба информации "Номер один"
Президент сказал: «Спасибо»

Предложение, озвученное главой Бурятии Алексеем Цыденовым на заседании президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина, направлено на создание благоприятных условий для развития общественного транспорта в столице и районах нашей республики.

Суть предложения заключается во внедрении с 1 января 2026 года системы автоматизированного контроля за наличием полисов ОСАГО с помощью камер и средств фото-видеофиксации. По словам Алексея Цыденова, 10-12 процентов автовладельцев не оформляют ОСАГО, создавая ничем не обеспеченные риски для добросовестных участников дорожного движения. В свою очередь, страховые компании недополучают на ОСАГО до 30 млрд рублей в масштабах страны.

Внедрение системы автоматизированного контроля простимулирует даже особо хитрых автовладельцев к оформлению полисов ОСАГО, а часть доходов страховщиков можно будет направить на развитие общественного транспорта. В том числе – в Бурятии.

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» предусмотрено приобретение 828 автобусов к 2027 году. Из них – 209 автобусов для МУП «Городские маршруты». Учитывая, что ситуация в сфере пассажирских автоперевозок меняется по сравнению с 2019 годом, когда была принята программа, потребность в новых комфортабельных автобусах большой и средней вместимости может быть существенно выше. Частные перевозчики постепенно уходят с рынка в более высокодоходные отрасли. В результате обслуживание некоторых популярных маршрутов временно приостановлено. Восполнить образовавшийся «вакуум» предстоит муниципальному пассажирскому транспорту.

Кроме того, мастер-планом комплексного развития Улан-Удэ предусмотрено создание перехватывающих парковок, говоря языком военных, «аэродромов подскока», где можно оставить свое авто и доехать через 1-2 остановки до центра города. Это также повысит нагрузку на общественный транспорт и потребует большего количества автобусов.

Нужны новые автобусы и в районах Бурятии для развития межмуниципальных перевозок. Так как большинство органов власти и социальной сферы сосредоточено в райцентрах, а жителям поселений надо до них добираться, и желательно не автостопом.

Поэтому Алексей Цыденов, выступая на президиуме Госсовета РФ в качестве председателя комиссии «Эффективная транспортная система», действовал в интересах улан-удэнцев и всех жителей Бурятии.


Фото: правительство Бурятии

- Мы не просто хотим закупать автобусы, мы хотим закупать комфортабельные низкопольные автобусы, чтобы и мамочки с колясками, и маломобильные граждане, ветераны СВО с ранениями могли беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, - сказал глава республики.

- Алексей Самбуевич, спасибо вам, что ищите варианты решений, в том числе по общественному транспорту. Вы сейчас сами сказали - нужно посмотреть, не отразятся ли решения подобного рода на тарифах ОСАГО, это первое. И второе, нужно посчитать - реально ли это приведет к дополнительным доходам страховых компаний, и каковы они будут. Надо посчитать. А так, конечно, подумать над этим можно. Вместе подумаем, - ответил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил проработать предложение Алексея Цыденова и комиссии «Эффективная транспортная система», подчеркнув, что в этом вопросе главное - не допустить роста тарифов ОСАГО для граждан.

 

Фото: Номер один

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правительство бурятии алексей цыденов транспорт

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