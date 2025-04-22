Политика и власть 22.04.2025 в 12:39
Депутат Хурала Бурятии досрочно сложил полномочия
Дениса Гармаева ждет назначения на министерский пост
Текст: Андрей Константинов
Депутат Хурала Бурятии Денис Гармаев 18 апреля направил в парламент заявление о досрочном сложении полномочий. Его рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится уже 24 апреля.
Уход г-на Гармаева из парламента, вероятно, связан с его предстоящим назначением на пост министра промышленности и торговли Бурятии, о котором сообщалось еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки министра Виктора Винокурцева. По данным «Номер один», указ о назначении Гармаева министром может быть опубликован сразу после решения сессии.
Денис Гармаев родился 14 января 1977 года. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В Бурятии он широко известен как бизнесмен и ресторатор. До избрания в Хурал являлся депутатом горсовета Улан-Удэ.
Уход г-на Гармаева из парламента, вероятно, связан с его предстоящим назначением на пост министра промышленности и торговли Бурятии, о котором сообщалось еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки министра Виктора Винокурцева. По данным «Номер один», указ о назначении Гармаева министром может быть опубликован сразу после решения сессии.
Денис Гармаев родился 14 января 1977 года. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В Бурятии он широко известен как бизнесмен и ресторатор. До избрания в Хурал являлся депутатом горсовета Улан-Удэ.
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