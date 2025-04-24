Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили ряд серьезных назначений. Традиционно парламентарии проголосовали за кандидатов в мировые судьи. Всего было представлено три кандидатуры.- Документы по кандидатам представлены в Народный Хурал Республики Бурятия в полном объеме и проверены комитетом. По внесенному проекту поступили положительные заключения комитетов Народного Хурала и Правового управления аппарата, - выступил на сессии председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.По результатам тайного голосования впервые назначены сроком на три года на должность мирового судьи судебного участка Кижингинского района - Людмила Сахаровская, на должность мирового судьи судебного участка №5 Советского района Улан-Удэ - Лариса Степанова. Каждая получила по 49 голосов.Продолжит служение Фемиде в должности мирового судьи судебного участка №1 города Северобайкальск Баир Манжуев без ограничения срока полномочий. По итогам голосования он получил одобрение у 50 законодателей.Также на сессии Хурала были избраны представители в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Бурятии. В прежние представители покинули палату в связи с истечение срока их полномочий.Напомним, что законодатели избирают представителей сроком на два года открытым электронным голосованием отдельно по каждой кандидатуре. Претендентов было двое.- К завершению процедуры выдвижения поступили заявления от Пронина Виталия Николаевича и Урмакшинова Владислава Кирилловича, - доложил председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.По итогам электронного голосования Пронин получил одобрение 53 депутатов, Урмакшинов - 55. Их полномочия утверждены соответствующим постановлением Народного Хурала.Ну и самым масштабным стало назначение членов Общественной палаты. Напомним, что Хурал утверждает лишь часть кандидатов этого органа. Свои кандидатуры представляют различные общественные организации.В итоге депутаты проголосовали за 14 кандидатов, в числе которых бывший зампредседателя Общественной палаты РБ Алексей Бадонов, экс-председатель Общественной палаты Баир Бальжиров, руководитель Комитета семей воинов Отечества Ольга Лоцман, представитель РОФ «Общество без барьеров» Инна Стрельцова и другие.Баир Бальжиров, на правах ветерана Общественной палаты Бурятии, выступил перед депутатами с благодарственным словом, особенно акцентировав внимание на бескорыстности членов органа, которые работают без оплаты.- Это люди, которые хотят заниматься общественной работой, приносить пользу бесплатно, - сказал он.После назначения, новому созыву Общественной палаты нужно будет выбрать председателя, его заместителей и решить другие организационные вопросы.