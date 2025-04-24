Политика и власть 24.04.2025 в 13:44

Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений

Депутаты выбрали новых членов Общественной палаты и своих представителей в Адвокатской палате
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений
Фото: "Номер один"
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили ряд серьезных назначений. Традиционно парламентарии проголосовали за кандидатов в мировые судьи. Всего было представлено три кандидатуры.

- Документы по кандидатам представлены в Народный Хурал Республики Бурятия в полном объеме и проверены комитетом. По внесенному проекту поступили положительные заключения комитетов Народного Хурала и Правового управления аппарата, - выступил на сессии председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

По результатам тайного голосования впервые назначены сроком на три года на должность мирового судьи судебного участка Кижингинского района - Людмила Сахаровская, на должность мирового судьи судебного участка №5 Советского района Улан-Удэ - Лариса Степанова. Каждая получила по 49 голосов.

Продолжит служение Фемиде в должности мирового судьи судебного участка №1 города Северобайкальск Баир Манжуев без ограничения срока полномочий. По итогам голосования он получил одобрение у 50 законодателей.

Также на сессии Хурала были избраны представители в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Бурятии. В прежние представители покинули палату в связи с истечение срока их полномочий.

Напомним, что законодатели избирают представителей сроком на два года открытым электронным голосованием отдельно по каждой кандидатуре. Претендентов было двое.

- К завершению процедуры выдвижения поступили заявления от Пронина Виталия Николаевича и Урмакшинова Владислава Кирилловича, - доложил председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

По итогам электронного голосования Пронин получил одобрение 53 депутатов, Урмакшинов - 55. Их полномочия утверждены соответствующим постановлением Народного Хурала.

Ну и самым масштабным стало назначение членов Общественной палаты. Напомним, что Хурал утверждает лишь часть кандидатов этого органа. Свои кандидатуры представляют различные общественные организации.

В итоге депутаты проголосовали за 14 кандидатов, в числе которых бывший зампредседателя Общественной палаты РБ Алексей Бадонов, экс-председатель Общественной палаты Баир Бальжиров, руководитель Комитета семей воинов Отечества Ольга Лоцман, представитель РОФ «Общество без барьеров» Инна Стрельцова и другие.

Баир Бальжиров, на правах ветерана Общественной палаты Бурятии, выступил перед депутатами с благодарственным словом, особенно акцентировав внимание на бескорыстности членов органа, которые работают без оплаты.

- Это люди, которые хотят заниматься общественной работой, приносить пользу бесплатно, - сказал он.

После назначения, новому созыву Общественной палаты нужно будет выбрать председателя, его заместителей и решить другие организационные вопросы.
Теги
хурал

Все новости

Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений
24.04.2025 в 13:44
В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных
24.04.2025 в 13:31
Министр спорта Бурятии поднялся на высоту 3,5 тысяч метров
24.04.2025 в 12:59
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
24.04.2025 в 12:52
В Еравнинском районе Бурятии пройдут конные скачки, посвященные 80-летию Победы
24.04.2025 в 12:44
Житель Бурятии обгорел на кладбище
24.04.2025 в 12:28
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
24.04.2025 в 12:16
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
24.04.2025 в 12:04
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
24.04.2025 в 11:34
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»
24.04.2025 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
24.04.2025 в 12:52
Арадай Хуралай hунгамал Вячеслав Дондоков олондо мэдээсэл тараадаг эмхиин түлөөлэгшэдтэй hаяхана уулзаба
23.04.2025 в 12:29
В Бурятии начался завершающий этап обучения программы «Муравьев-Амурский»
В третьем потоке обучаются 53 человека, трое из них – из Бурятии
22.04.2025 в 17:12
Депутат Хурала Бурятии досрочно сложил полномочия
Дениса Гармаева ждет назначения на министерский пост
22.04.2025 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru