Политика и власть 24.04.2025 в 15:22

В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника

Руслана Болотова выбрали мэром города
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника
Фото: архив «Номер один»
Городская дума Иркутска переназначила Руслана Болотова на пост мэра города. За него проголосовали все 34 депутата, пришедшие на сессию.

У Руслана Болотова было четверо соперников при голосовании: председатель общественного совета при транспортной полиции Антон Егерев, президент федерации бокса Аркадий Журавлёв, чиновник из Маркова Дмитрий Олейник и 83-летняя пенсионерка Светлана Грабарь.

Руслан Болотов занимал должность мэра города с 2020 года, до этого он был председателем правительства региона.

Мэром Иркутска Болотов будет следующие пять лет.

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