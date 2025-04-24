В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника

Городская дума Иркутска переназначила Руслана Болотова на пост мэра города. За него проголосовали все 34 депутата, пришедшие на сессию.У Руслана Болотова было четверо соперников при голосовании: председатель общественного совета при транспортной полиции Антон Егерев, президент федерации бокса Аркадий Журавлёв, чиновник из Маркова Дмитрий Олейник и 83-летняя пенсионерка Светлана Грабарь.Руслан Болотов занимал должность мэра города с 2020 года, до этого он был председателем правительства региона.Мэром Иркутска Болотов будет следующие пять лет.