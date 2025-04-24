Политика и власть 24.04.2025 в 15:22
В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника
Руслана Болотова выбрали мэром города
Текст: Иван Иванов
Городская дума Иркутска переназначила Руслана Болотова на пост мэра города. За него проголосовали все 34 депутата, пришедшие на сессию.
У Руслана Болотова было четверо соперников при голосовании: председатель общественного совета при транспортной полиции Антон Егерев, президент федерации бокса Аркадий Журавлёв, чиновник из Маркова Дмитрий Олейник и 83-летняя пенсионерка Светлана Грабарь.
Руслан Болотов занимал должность мэра города с 2020 года, до этого он был председателем правительства региона.
Мэром Иркутска Болотов будет следующие пять лет.
У Руслана Болотова было четверо соперников при голосовании: председатель общественного совета при транспортной полиции Антон Егерев, президент федерации бокса Аркадий Журавлёв, чиновник из Маркова Дмитрий Олейник и 83-летняя пенсионерка Светлана Грабарь.
Руслан Болотов занимал должность мэра города с 2020 года, до этого он был председателем правительства региона.
Мэром Иркутска Болотов будет следующие пять лет.
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