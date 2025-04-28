Политика и власть 28.04.2025 в 16:28

Лесные пожары дошли до Красного Чикоя

Горят склады и слышны взрывы
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Текст: Иван Иванов
Лесные пожары дошли до Красного Чикоя

Склады загорелись в селе Красный Чикой Красночикойского района Забайкалья 28 апреля. Информацию «Чита.Ру» подтвердили в МЧС региона.

Из сообщений в соцсетях видно, что «поселение окутал черный дым, слышны взрывы». По данным пресс-службы МЧС, горит склад. На месте работают пожарные пожарно-спасательной части № 21.

Глава Красночикойского района Евгений Гостив сообщил, что горят гаражи местной старательской артели. Угрозы населению нет. Сейчас следователи СК приступили к осмотру места происшествия.

Соседний край задыхается от массовых лесных пожаров. 

- Сегодня движение автомобилей на участке от 12-го до 13-го километра федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск в районе Смоленского кольца ограничили в связи с сильной задымленностью от лесного пожара — сейчас движение организовано в реверсивном режиме, автомобили пропускают партиями, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Забайкалье».

   

Фото: прокуратура Забкрая

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