Политика и власть 29.04.2025 в 11:46

На фронте объявлено перемирие

На этот период будут остановлены все боевые действия
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Текст: Иван Иванов
На фронте объявлено перемирие

В дни празднования 80-летия Победы будет объявлено перемирие. Об этом сообщил телеграм-канал «Кремль. Новости».

Решение принято «исходя из гуманитарных соображений».

Перемирие будет объявлено с 00.00 в ночь с 7 на 8 мая. Оно закончится в 00.00 в ночь с 10 на 11 мая.

«На этот период останавливаются все боевые действия», - сообщил Кремль. Там призвали украинскую сторону «последовать этому примеру». Об этом сообщает «РБК».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что перемирие можно было бы продлить на 30 дней в случае соблюдения тишины сторонами. В пасхальном перемирии он увидел шанс добиться прекращения огня.

 

Фото: правительство Бурятии

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ЗУРХАЙ
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