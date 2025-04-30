Бюджет Бурятии вырос

В Улан-Удэ на прошлой неделе прошла очередная сессия Народного Хурала. Повестка состояла из 32 вопросов, которые были посвящены бюджету, кадровым вопросам, социальной проблематике и т. д. В начале сессии прошел «час заявлений», на котором парламентарии выступили по целому ряду актуальных моментов.Главным финансовым вопросом сессии было внесение изменений в республиканский бюджет текущего года. Финансы Бурятии прирастают. Поправки в бюджет поступили от главы Республики Бурятия, от депутатов Народного Хурала. Предложенные правительством корректировки озвучил Георгий Мадаев, министр финансов республики, выступивший перед депутатами с подробным докладом.Так, сессии было предложено увеличить ряд плановых назначений. По НДПИ - на 475,8 млн рублей, по доходам от использования имущества - на 127,6 млн. По платежам от использования природных ресурсов - на 61 млн рублей. И так далее. Определенная сумма вернется в бюджет по итогам расторжения концессионного соглашения с ООО «Хорга».«Плановые назначения по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить в 2025 году на 577,5 млн рублей. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций - на 40,8 млн рублей», - порадовал Георгий Мадаев.Увеличение по расходной части бюджета тоже было подробно доложено с разбивкой по госпрограммам. Например, по республиканской госпрограмме развития образования и науки предусмотрено увеличение на 1,2 млрд рублей. Средства направят на горячее питание учащихся муниципальных школ, обеспечение антитеррористической защищенности, оснащение пунктов проведения экзаменов и другие направления. На госпрограмму развития здравоохранения предложили добавить 377,3 млн рублей.Среди многочисленных поправок отметим выделение дополнительных средств на приобретение жилья для детей-сирот, являющихся участником специальной военной операции. И жилья для многодетных семей, члены которых являются участниками спецоперации. На предоставление выплат в связи с празднованием 80-летия Победы также предложили выделить средства.Как отметил Александр Бардунаев, председатель комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам, по поступлениям налоговых и неналоговых доходов прошло увеличение более чем на 2 млрд рублей.Говоря о корректировке расходов бюджета Бурятии, председатель комитета подчеркнул, что основное направление – это обеспечение социальной сферы, реализация государственных программ.«На лекарственное обеспечение нуждающихся граждан – более 200 млн рублей. Увеличиваем выделение средств на ремонт, подготовку спортивной инфраструктуры, субсидирование на ликвидацию несанкционированных свалок более 30 млн рублей», - пояснил он.В бюджете предусмотрена индексация заработной платы по социальным работникам. Увеличиваются ассигнования на поддержку авиасообщения внутри республики и т. д.В ходе обсуждения парламентарии задали ряд вопросов по текущему исполнению бюджета. «Все комитеты внимательно рассмотрели изменения. Особенно комитет по бюджету», - оценил Владимир Павлов, председатель Народного Хурала.По итогам голосования корректировки бюджета были утверждены.Как отметил Владимир Павлов, поясняя положение с бюджетом, сегодня параметры бюджета таковы: доходы - более 114 млрд рублей, расходы - свыше 120 млрд рублей. Дефицит бюджета находится в рамках, разрешенных законом. «Источники погашения дефицита у нас обозначены», - заверил он.Практика показывает, что в течение года в бюджет регулярно вносятся изменения. И нынешние – не последние в 2025 году.«В настоящее время по налоговым, неналоговым поступлениям все идет так, как мы заложили по прогнозу», - сказал Александр Бардунаев.Депутаты приняли сразу два закона, которые были инициированы прокуратурой Бурятии.Один из них призван создать в республике систему пробации. Это будет единая система всех органов государственной и местной власти, общественных и социальных учреждений для решения вопросов адресной помощи осужденным и лицам, уже отбывшим наказание.«Закон направлен на ресоциализацию, реабилитацию осужденных граждан, которые нуждаются в этом. Чтобы они вновь не совершили преступление. Потому что уровень рецидивной преступности еще довольно высок», - пояснил Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.Действительно, представитель прокуратуры, представлявший новинку на сессии, пояснил, что, например, в республике на учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 11 - 13 тыс. лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы. Подавляющее большинство из них - это жители Бурятии. «Ежегодно повторно совершается более четверти от общего числа преступлений, в минувшем году совершено более 5 тысяч. Причины рецидива - отсутствие постоянного дохода, злоупотребление спиртным, утрата социальных и семейных связей. Институт пробации призван оказать профилактическое влияние на эти негативные явления», - доложил депутатам представитель прокуратуры.Другим скорректированным Законом стал «О системе профилактики правонарушений в Республике Бурятия».Было предложено расширить категории детей, которым могут оказывать помощь организации различных форм собственности, участвующие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.«Анализ статистических сведений выявил необходимость расширения», - доложили депутатам.Новшество по-новому сформулировало полномочия организаций. Так, среди тех, кому они смогут помогать, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети ветеранов боевых действий, дети участников (ветеранов) специальной военной операции, дети из семей, находящихся в социально опасном положении.Также было предложено, чтобы указанные организации получили функцию способствовать формированию у несовершеннолетних мотивации к здоровому образу жизни.Внеся небольшие поправки, депутаты одобрили корректировку.Были и другие законы, касающиеся детей. На фоне непростой ситуации с демографией важен каждый ребенок.С 1 марта 2025 года к информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесены сведения, способные вызвать у них желание употребить сжиженные углеводородные газы. Речь идет о газах, которые есть в потенциально опасных бытовых газосодержащих товарах. Также это касается их паров.Обновленный профильный республиканский закон определил требования к родителям (лицам, их заменяющим). Воспитывая детей до достижения ими 18 лет, они обязаны принимать меры по недопущению в том числе употребления несовершеннолетними упомянутых газов. И их паров.Решением сессии Хурала в Закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» тоже внесены изменения. Появились новые требования к организациям детского отдыха и оздоровления.Как сообщила коллегам депутат Марина Рогачева, представлявшая новинку, организации обязаны обеспечить создание и ведение своих официальных сайтов. Надо утвердить программу воспитательной работы и ее подробный календарный план.«В частности, в лагерях должны проводиться родительские дни и мероприятия, направленные на формирование у детей чувства патриотизма, бережного отношения к культурному наследию, традициям, формирование ответственного отношения к труду и так далее», - сказала депутат.Еще одним законом Народный Хурал уточнил правовой статус бестабачных смесей для нагревания. Ведь федеральный закон недавно отнес эти смеси к никотинсодержащей продукции, в отношении которой по несовершеннолетним есть ограничения. В связи с этим сессия внесла небольшие изменения в соответствующий закон, исключив понятия «бестабачные смеси для нагревания» из понятия «безникотиновые курительные смеси». Но это не значит, что появилось некое послабление.Депутаты Народного Хурала назначили троих мировых судей.Сессия приняла постановления об упразднении в республике двух поселков — Витим и Уя. Она находились соответственно в Муйском муниципальном округе и в Баунтовском районе. «Там нет прописанных местных жителей и нет имущества граждан», - пояснил Петр Мордовской.Депутаты назначили двоих представителей Народного Хурала в квалификационную комиссию при Адвокатской палате республики.«Утверждены представители Народного Хурала в Общественную палату Республики Бурятия. 14 человек. Этому вопросу было уделено большое внимание. Как известно, палата состоит из 42 членов. Глава республики утверждает еще 14 членов. Затем 28 членов палаты собираются и избирают еще 14», - отметил Владимир Павлов.В Хурал поступило 21 заявление. По итогам голосования определились 14 человек, набравших наибольшее количество голосов. Рассмотрела сессия и другие вопросы.Среди депутатов тоже произошли изменения. В конце сессии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дениса Гармаева. После того как сессия удовлетворила заявление, взял слово депутат Леонид Белых.«У Дениса Викторовича резкий поворот в жизни: из предпринимателя стать министром промышленности», - сказал он, пожелав Денису Гармаеву прочувствовать, для чего нужна промышленность Бурятии.«Во-первых, это формирование бюджета. Нужно больше поступлений налогов», - сказал Леонид Белых. Он пожелал Гармаеву, чтобы тот побывал на всех заводах, услышал о проблемах, наладил хороший контакт с минпромом страны. Белых в случае необходимости выразил готовность помочь.Денис Гармаев поблагодарил уже бывших коллег-парламентариев за полтора года совместной депутатской работы. «Многих я узнал больше. За наш республиканский парламент полностью спокоен. Здесь работают достойные люди. Да, бывают споры, но в рамках этого рождаются хорошие решения. Я не видел людей, которые бы просто отсиживались», - выступил он.Он воздержался от того, чтобы подтвердить, что на самом деле возглавит минпром. Однако заверил, что если это состоится, то готов работать совместно с депутатами по всем профильным направлениям. Владимир Павлов поблагодарил ушедшего депутата за активное исполнение депутатских полномочий. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах. Слова председателя Хурала депутаты встретили аплодисментами.