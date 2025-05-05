Политика и власть 05.05.2025 в 12:56
В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности
Денис Гармаев приступит к исполнению обязанностей с 6 мая
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики. К своим обязанностям он приступит с 6 мая.
Денис Гармаев – бывший сотрудник правоохранительных органов, который в 2003 году ушел в бизнес. В Улан-Удэ он был известен прежде всего как ресторатор, владелец целого ряда заведений общепита, в том числе пиццерии. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии «Гостеприимство» за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.
Последние годы Денис Гармаев решил совместить предпринимательство с политической деятельностью, став сначала депутатом горсовета Улан-Удэ, а затем и избравшись в Народный Хурал.
Напомним, информация о назначении Дениса Гармаева на пост министра появилась еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. Слухи окончательно подтвердились в апреле, когда Гармаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Хурала. На самой сессии, где рассматривался этот вопрос, это уже настолько не было тайной, что экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых на правах ветерана бурятской промышленности решил дать отеческое напутствие будущему министру.
«У Дениса Викторовича резкий поворот в жизни: от предпринимателя и до министра промышленности. Я хочу, чтобы он прочувствовал, для чего нужна промышленность в Бурятии. Что такое промышленность Бурятии? Это, во-первых, формирование бюджета. Сегодня из докладов мы убедились, что денег никуда не хватает. Недостаточно работаем», - заявил Леонид Белых. Позже он похвастался связями в федеральном минпроме и пообещал, что практически за ручку заведет Дениса Гармаева в нужные кабинеты.
Денис Гармаев – бывший сотрудник правоохранительных органов, который в 2003 году ушел в бизнес. В Улан-Удэ он был известен прежде всего как ресторатор, владелец целого ряда заведений общепита, в том числе пиццерии. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии «Гостеприимство» за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.
Последние годы Денис Гармаев решил совместить предпринимательство с политической деятельностью, став сначала депутатом горсовета Улан-Удэ, а затем и избравшись в Народный Хурал.
Напомним, информация о назначении Дениса Гармаева на пост министра появилась еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. Слухи окончательно подтвердились в апреле, когда Гармаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Хурала. На самой сессии, где рассматривался этот вопрос, это уже настолько не было тайной, что экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых на правах ветерана бурятской промышленности решил дать отеческое напутствие будущему министру.
«У Дениса Викторовича резкий поворот в жизни: от предпринимателя и до министра промышленности. Я хочу, чтобы он прочувствовал, для чего нужна промышленность в Бурятии. Что такое промышленность Бурятии? Это, во-первых, формирование бюджета. Сегодня из докладов мы убедились, что денег никуда не хватает. Недостаточно работаем», - заявил Леонид Белых. Позже он похвастался связями в федеральном минпроме и пообещал, что практически за ручку заведет Дениса Гармаева в нужные кабинеты.
Тегиназначение