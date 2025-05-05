Политика и власть 05.05.2025 в 12:56

В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности

Денис Гармаев приступит к исполнению обязанностей с 6 мая
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики. К своим обязанностям он приступит с 6 мая.

Денис Гармаев – бывший сотрудник правоохранительных органов, который в 2003 году ушел в бизнес. В Улан-Удэ он был известен прежде всего как ресторатор, владелец целого ряда заведений общепита, в том числе пиццерии. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии «Гостеприимство» за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.

Последние годы Денис Гармаев решил совместить предпринимательство с политической деятельностью, став сначала депутатом горсовета Улан-Удэ, а затем и избравшись в Народный Хурал.

Напомним, информация о назначении Дениса Гармаева на пост министра появилась еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. Слухи окончательно подтвердились в апреле, когда Гармаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Хурала. На самой сессии, где рассматривался этот вопрос, это уже настолько не было тайной, что экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых на правах ветерана бурятской промышленности решил дать отеческое напутствие будущему министру.

«У Дениса Викторовича резкий поворот в жизни: от предпринимателя и до министра промышленности. Я хочу, чтобы он прочувствовал, для чего нужна промышленность в Бурятии. Что такое промышленность Бурятии? Это, во-первых, формирование бюджета. Сегодня из докладов мы убедились, что денег никуда не хватает. Недостаточно работаем», - заявил Леонид Белых. Позже он похвастался связями в федеральном минпроме и пообещал, что практически за ручку заведет Дениса Гармаева в нужные кабинеты.

Теги
назначение

Все новости

Лиса Маня из Бурятии показала инспектору заказника язык
05.05.2025 в 12:57
В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности
05.05.2025 в 12:56
В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения
05.05.2025 в 12:36
У приехавшей в Улан-Удэ сельчанки украли на набережной 200 тысяч
05.05.2025 в 11:35
В Бурятии самосвал переехал врезавшегося в него байкера
05.05.2025 в 11:35
Улан-Удэ готов к юбилею Победы
05.05.2025 в 11:13
В Улан-Удэ начали поливать
05.05.2025 в 11:07
Житель Улан-Удэ потерял больше полмиллиона, погнавшись за прибылью
05.05.2025 в 10:46
В честь Дня Победы в Улан-Удэ усилят работу муниципального транспорта
05.05.2025 в 10:29
Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
05.05.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения
Долгожданное событие в итоге случилось, несмотря на уголовное дело
05.05.2025 в 12:36
Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Награждение состоялось в Улан-Баторе на премьерном показе фильма «Фронт Цэгмид – символ дружбы»
05.05.2025 в 10:22
Глава Бурятии прибыл в Монголию

Алексей Цыденов примет участие в двух мероприятиях, посвященных Дню Победы

03.05.2025 в 11:14
Правительство России одобрило законопроект об ограничении высшего образования для россиян
В Госдуме планируют принять закон в финальном чтении уже в августе этого года
30.04.2025 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru