Политика и власть 03.06.2025 в 14:24

В Бурятии назначили нового министра экономики

Глава республики подписал распоряжение о его назначении
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии назначили нового министра экономики

Глава республики Алексей Цыденов 30 мая подписал распоряжение о назначении министром экономики Бурятии Владимира Хингелова. Руководить ведомством бывший заместитель Екатерины Кочетовой начал сегодня, 3 июня, с приставкой «И.о.».

Текст самого документа гласит: «Возложить временно исполнение обязанностей министра экономики Республики Бурятия на заместителя министра экономики Республики Бурятия - председателя Комитета макропрогнозирования Хингелова Владимира Вячеславовича с 3 июня 2025 года с установлением ему доплаты в размере 30 процентов от ежемесячного денежного содержания заместителя министра экономики Республики Бурятия - председателя Комитета макро-прогнозирования».

Напомним, что ранее возглавлявшая министерство экономики Екатерина Кочетова отправилась в отставку по собственному желанию, проработав на посту 5 лет. Согласно слухам, она уволилась в связи с переездом в столицу нашей страны.

Фото: Номер один

 

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с 28 мая по 3 июня

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