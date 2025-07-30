До чиновников добрался кризис

Администрация Братска, второго города по численности населения в Иркутской области, с 10 октября переходит на сокращённый режим работы. Как сообщает телеграм-канал «Братчане», соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Дубровин. Мера будет действовать в течение шести месяцев — до 9 апреля 2026 года.По данным «Байкал 24.ру», сотрудники мэрии будут трудиться по пятницам меньше обычного: женщины — до 13:00, мужчины — до 15:00. При этом оплата труда будет начисляться пропорционально фактически отработанному времени. Иначе говоря - чиновникам будут платить меньше, что сэкономит деньги для испытывающего трудности бюджета.Такая экономическая мера делает Братск первым городом в России, где сокращённая рабочая неделя введена для сотрудников администрации. Ранее подобные схемы применялись в основном на крупных промышленных предприятиях, таких как «КАМАЗ», «Автодизель», «Ростсельмаш» и другие.Причиной нововведения стал дефицит бюджета. В первой половине 2025 года в Иркутской области он достиг 37,2 млрд рублей — почти четверть от общих расходов региона. В самом Братске городская казна недосчиталась 265 млн рублей, что составляет 6,1% от собственных доходов муниципалитета.