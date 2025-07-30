Политика и власть 30.07.2025 в 15:11

До чиновников добрался кризис

В Иркутской области управленческому аппарату начали снижать зарплату
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Текст: Иван Иванов
До чиновников добрался кризис
Фото: архив «Номер один»
Администрация Братска, второго города по численности населения в Иркутской области, с 10 октября переходит на сокращённый режим работы. Как сообщает телеграм-канал «Братчане», соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Дубровин. Мера будет действовать в течение шести месяцев — до 9 апреля 2026 года. 

По данным «Байкал 24.ру», сотрудники мэрии будут трудиться по пятницам меньше обычного: женщины — до 13:00, мужчины — до 15:00. При этом оплата труда будет начисляться пропорционально фактически отработанному времени. Иначе говоря - чиновникам будут платить меньше, что сэкономит деньги для испытывающего трудности бюджета.

Такая экономическая мера делает Братск первым городом в России, где сокращённая рабочая неделя введена для сотрудников администрации. Ранее подобные схемы применялись в основном на крупных промышленных предприятиях, таких как «КАМАЗ», «Автодизель», «Ростсельмаш» и другие.

Причиной нововведения стал дефицит бюджета. В первой половине 2025 года в Иркутской области он достиг 37,2 млрд рублей — почти четверть от общих расходов региона. В самом Братске городская казна недосчиталась 265 млн рублей, что составляет 6,1% от собственных доходов муниципалитета.
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