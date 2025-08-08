Политика и власть 08.08.2025 в 10:27

В Бурятии новому министру дали нового заместителя

Дмитрий Серебряков с повышением вернулся в Минпромторг
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии новому министру дали нового заместителя
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Недавно назначенный министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев получил нового заместителя, который будет курировать торговлю. Им стал Дмитрий Серебряков.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Дмитрий Серебряков с 2012 по 2024 годы работал в Минпромторге на должности начальника отдела лицензирования. В мае 2024 года он перешел на работу в мэрию, где стал начальником отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

«За время работы Дмитрий Серебряков награжден грамотами и благодарственными письмами органов власти, медалью Республики Бурятия «По зову долга и сердца», - отметили в пресс-службе правительства.

