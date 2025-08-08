В Бурятии новому министру дали нового заместителя

Недавно назначенный министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев получил нового заместителя, который будет курировать торговлю. Им стал Дмитрий Серебряков.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Дмитрий Серебряков с 2012 по 2024 годы работал в Минпромторге на должности начальника отдела лицензирования. В мае 2024 года он перешел на работу в мэрию, где стал начальником отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.«За время работы Дмитрий Серебряков награжден грамотами и благодарственными письмами органов власти, медалью Республики Бурятия «По зову долга и сердца», - отметили в пресс-службе правительства.