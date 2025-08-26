Политика и власть 26.08.2025 в 11:44

Глава Бурятии осмотрит проблемные объекты в Бичурском районе

В их числе мост через реку Хилок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии осмотрит проблемные объекты в Бичурском районе
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов продолжает серию рабочих поездок в районы республики. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня он выехал в Бичурский район, где осмотрит объекты сельскохозяйственного производства, которые получили финансирование в рамках господдержки.

«В рамках рабочего визита запланировано посещение социальных и инфраструктурных объектов, нуждающихся в капремонте, среди них мост через реку Хилок, Буйская школа, дом детей-сирот и детский сад «Огонек». Алексей Цыденов также примет участие в торжественном открытии после капремонта Бичурской средней школы №3, а также осмотрит дома, построенные для молодых специалистов района. Завершится рабочая поездка встречей с населением», - рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, ранее глава Бурятии встретился с жителями Прибайкальского района. Также он осмотрел социальные объекты, которым требуется обновление. Алексей Цыденов пообещал отремонтировать мост в селе Кика и Дом культуры в Турке. А также дал поручение профильным министерствам о закупке дополнительной вакуумной машины для района, чтобы решить проблему по вывозу жидких бытовых отходов.

А в конце прошлой недели глава съездил в Кяхтинский район. Там руководитель региона осмотрел социальные объекты, которые нуждаются в обновлении, встретился с фермерами и принял участие в открытии автодороги в Кяхте.
Теги
цыденов бичурский район

Все новости

В нацпарке Бурятии фотоловушка привлекла любопытного оленя
26.08.2025 в 13:02
В селе Бурятии вырыли канавы для сдерживания большой воды
26.08.2025 в 12:43
Детей в Бурятии обучили как правильно разбивать кости
26.08.2025 в 12:35
Прокуратура Бурятии раздала штрафы нерадивым работодателям
26.08.2025 в 12:15
Семейная пара из Бурятии передала «Волгу» на нужды СВО
26.08.2025 в 12:12
Взбесившаяся моторка на Байкале чуть не утопила мужчину с ребенком
26.08.2025 в 12:11
У жителя Бурятии стащили колонку на рок-фестивале
26.08.2025 в 11:54
Глава Бурятии осмотрит проблемные объекты в Бичурском районе
26.08.2025 в 11:44
На севере Бурятии строят многопрофильную поликлинику
26.08.2025 в 11:12
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
26.08.2025 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина
С такой инициативой выступил депутат Хурала
26.08.2025 в 10:55
Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников
«Домашние задания — главная ложь XXI века», считает Владислав Даванков
22.08.2025 в 09:13
Ветераны СВО начали проходить стажировку в правительстве Бурятии
Для каждого из них определен наставник из числа руководящего состава
21.08.2025 в 14:46
Гусиноозёрскую ГРЭС в Бурятии возглавил забайкалец
Кресло руководителя занял Дмитрий Эпов
21.08.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru