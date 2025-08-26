Политика и власть 26.08.2025 в 11:44
Глава Бурятии осмотрит проблемные объекты в Бичурском районе
В их числе мост через реку Хилок
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов продолжает серию рабочих поездок в районы республики. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня он выехал в Бичурский район, где осмотрит объекты сельскохозяйственного производства, которые получили финансирование в рамках господдержки.
«В рамках рабочего визита запланировано посещение социальных и инфраструктурных объектов, нуждающихся в капремонте, среди них мост через реку Хилок, Буйская школа, дом детей-сирот и детский сад «Огонек». Алексей Цыденов также примет участие в торжественном открытии после капремонта Бичурской средней школы №3, а также осмотрит дома, построенные для молодых специалистов района. Завершится рабочая поездка встречей с населением», - рассказали в пресс-службе правительства РБ.
Напомним, ранее глава Бурятии встретился с жителями Прибайкальского района. Также он осмотрел социальные объекты, которым требуется обновление. Алексей Цыденов пообещал отремонтировать мост в селе Кика и Дом культуры в Турке. А также дал поручение профильным министерствам о закупке дополнительной вакуумной машины для района, чтобы решить проблему по вывозу жидких бытовых отходов.
А в конце прошлой недели глава съездил в Кяхтинский район. Там руководитель региона осмотрел социальные объекты, которые нуждаются в обновлении, встретился с фермерами и принял участие в открытии автодороги в Кяхте.
«В рамках рабочего визита запланировано посещение социальных и инфраструктурных объектов, нуждающихся в капремонте, среди них мост через реку Хилок, Буйская школа, дом детей-сирот и детский сад «Огонек». Алексей Цыденов также примет участие в торжественном открытии после капремонта Бичурской средней школы №3, а также осмотрит дома, построенные для молодых специалистов района. Завершится рабочая поездка встречей с населением», - рассказали в пресс-службе правительства РБ.
Напомним, ранее глава Бурятии встретился с жителями Прибайкальского района. Также он осмотрел социальные объекты, которым требуется обновление. Алексей Цыденов пообещал отремонтировать мост в селе Кика и Дом культуры в Турке. А также дал поручение профильным министерствам о закупке дополнительной вакуумной машины для района, чтобы решить проблему по вывозу жидких бытовых отходов.
А в конце прошлой недели глава съездил в Кяхтинский район. Там руководитель региона осмотрел социальные объекты, которые нуждаются в обновлении, встретился с фермерами и принял участие в открытии автодороги в Кяхте.
Тегицыденов бичурский район