Глава Бурятии встретился с зампредом правительства России

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках III Международного буддийского форума встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. В ее ходе обсуждалось развитие образования и туризма.- Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил национальную цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичных граждан. Ее достижению способствуют меры нацпроекта «Молодежь и дети» и активное развитие системы образования. Республика Бурятия уделает этому пристальное внимание. В школах и детских садах создано более 15 тысяч новых мест, отремонтировано 89 школ, – подчеркнул вице-премьер.Продолжается строительство инфраструктуры. За 2019-2024 годы открыто 330 центров образования «Точка роста». Работают центры цифрового образования детей «IT-куб» и «Кванториумы».По итогам отбора в 2025 году в рамках Дальневосточного трека 3 высших учебных заведения Бурятия стали участниками программы «Приоритет-2030». Всего в регионе работают 7 вузов. В них учится почти 21 тысяча студентов, основная часть – по техническим специальностям. По программам среднего профессионального образования обучают 49 организаций, в них – более 31 тыс. студентов.По федеральному проекту «Профессионалитет» в республике уже действуют кластеры по 4 отраслям: железнодорожный транспорт, строительная отрасль, машиностроение, лесная промышленность.Вице-премьер также отметил динамичное развитие туризма в Бурятии и активное участие региона в национальном проекте «Туризм и гостеприимство».- В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» строится курорт федерального значения «Волшебный Байкал». Кроме того, развивается инфраструктура, вводятся новые номера. На 2025-2027 гг. поддержаны 16 проектов по программе модульных отелей. Все это способствует увеличению количества туристов, посещающих республику, в том числе и иностранных, – заявил Дмитрий Чернышенко.- Уважаемый Дмитрий Николаевич, благодарю за поддержку важных для республики проектов – строительства межвузовского кампуса, строительства курорта «Пять морей и озеро Байкал», а также программы «Приоритет–2030». Хочу доложить вам, что 25 сентября нами получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию строительства межвузовского кампуса «Байкал», – сказал Алексей Цыденов.