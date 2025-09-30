Политика и власть 30.09.2025 в 10:33

Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии

Глава республики обсудил со спикером Совета Федерации вопросы развития региона
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона и поддержки участников СВО.

Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку и рассказал о реализации Постановления верхней палаты парламента, принятого по итогам проведения Дней Республики Бурятия в Совете Федерации в январе 2022 года. 

«Исполнено 8 пунктов Постановления, в том числе по вопросам развития общественного транспорта: закупили автобусы, идет капитальный ремонт трамвайных путей», - сказал Алексей Цыденов. 

Также, по словам главы Бурятии, в федеральную адресную инвестиционную программу добавлена республиканская клиническая инфекционная больница в Улан-Удэ.

Особое внимание Алексей Цыденов уделил мероприятиям проекта «Чистый воздух». 

«Всего на проект выделены средства в размере 22 млрд. рублей. На модернизацию сетей и отопительного оборудования, проведение отопления в дома. Программа сложная, но начала реализовываться. В этом году первые 160 домов подключены. Получается, это и чище, и выгоднее с учетом роста стоимости дров», - рассказал руководитель республики.

В свою очередь, Валентина Матвиенко подчеркнула важность реализовать Постановления СФ в полном объеме. 

Говоря о поддержке участников СВО, спикер Совета Федерации отметила мужественность и героизм бойцов из Бурятии.

«Это главная задача. Каждый регион гордится своими воинами. У нас сильное волонтерское движение. В каждом населенном пункте свое сообщество, такое общее народное движение. Сопровождаем наших бойцов во всех госпиталях», - рассказал ей Алексей Цыденов.

Председатель Совета Федерации поддержала такие инициативы. 

«Важно, когда они в госпитале, чтобы была возможность приехать родным и близким. Необходимо внимание властей. Бойцы должны знать, что их поддерживают и им помогают», - отметила она.

По словам Главы Бурятии, Валентина Матвиенко всегда с большим вниманием относится к проблемам регионов. 

«Не побоюсь сказать, что к нашей республике у нее особенное отношение. При ее поддержке мы по-настоящему решаем многие проблемы. Спасибо Валентине Ивановне за такое теплое отношение к Бурятии», - написал он по итогам встречи в своем телеграм-канале.
