Политика и власть 30.09.2025 в 13:03

Евгений Коркин стал зампредом правительства Бурятии

Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство депутатов
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Номер один»
Сегодня на сессии Хурала депутаты поддержали предложение главы Бурятии Алексея Цыденова назначить министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгения Коркина на должность заместителя председателя правительства. За его кандидатуру проголосовали 52 парламентария, против высказался лишь один депутат, а еще один воздержался.

«В последние годы каждый житель Бурятии мог наблюдать за значительным ростом объемов строительства - за 6 лет построено около 200 объектов социальной сферы, введено более 2,2 миллионов квадратных метров жилья. Это большая работа, которая стала возможной благодаря совместной работе главы и правительства Бурятии, депутатов Народного Хурала, муниципальных властей и, конечно, поддержке правительства Российской Федерации. И это большая ответственность - реализовать в сроки нацпроекты и госпрограммы. Я благодарю главу Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова, депутатов Народного Хурала, а в их лице - своих земляков, жителей Бурятии за оказанное доверие. Выражу общий настрой отрасли - будем работать, чтобы эти темпы не сбавлять. Отрасль сложная, задач много, но тем она и интересна», - сказал Евгений Коркин.

В свою очередь, спикер Хурала Владимир Павлов от лица всего депутатского корпуса пожелал зампреду слаженной и плодотворной работы во благо развития Бурятии и всего государства.

Справка

Евгений Коркин родился 18 августа 1968 года. Имеет высшее образование в двух областях: в 1992 году окончил Бурятский государственный пединститут по специальности «учитель физики и математики», а в 2008 году получил квалификацию инженера-теплоэнергетика в Читинском госуниверситете.

Трудовую деятельность начал в 1991 году, последовательно занимая ключевые посты в Республиканском эколого-геологическом информационном центре, Фонде поддержки предпринимательства Республики Бурятия, Союзе промышленников и предпринимателей РБ, ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Бурятгенерация», ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».

С 2011 года Евгений Коркин руководил строительным комплексом Бурятии, занимая должность сначала первого заместителя, а позже временно исполняющего обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. В 2025 году занял пост министра.
