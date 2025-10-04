Федеральный министр отметила потенциал Бурятии в развитии коневодства

Большое внимание в Бурятии уделяется подготовке кадров для отрасли. Республика включилась в работу по развитию сети агротехнологических классов в сельских школах. В этом году в регионе уже работает четыре таких класса, а к 2027 году их будет 20. Что касается высшего образования, то Бурятская ГСХА не только полностью выполняет целевой прием и готовит востребованных специалистов, но и активно развивает прикладную науку.





Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Бурятию обсудила с главой республики Алексеем Цыденовым развитие агропромышленного комплекса региона.Бурятия – один из лидеров в животноводстве на Дальнем Востоке. Здесь сосредоточена почти половина всего поголовья КРС в округе. Оксана Лут отметила хорошие перспективы республики в развитии промышленного овцеводства, в том числе для экспорта.Еще одно традиционное для Бурятии направление – продуктивное коневодство. Министр подчеркнула значительный потенциал роста в этом сегменте как для насыщения внутреннего рынка, так и с точки зрения поставок продукции в Китай и Казахстан.В целом аграрный экспорт республики стабильно растет. Только с начала текущего года поставки региональной продукции АПК за рубеж выросли на 19%.Еще одно важнейшее направление – повышение качества жизни людей в малых населенных пунктах. По госпрограмме комплексного развития сельских территорий в Бурятии уже построено и модернизировано более 100 необходимых людям объектов. Это школы и детсады, медицинские учреждения, дома культуры и спортивные объекты, дороги, газо- и водопроводы. В этом году на продолжение этой работы выделено более 800 млн рублей.– Хотел бы отдельно поблагодарить министерство сельского хозяйства РФ за те проекты, которые уже сегодня реализуются в рамках «Комплексного развития сельских территорий». Мы за последние пять лет получили почти 7 млрд рублей и решили целый комплекс вопросов по разным программам. Это и строительство спортивных площадок, строительство домов для сельских работников, образование для нашей молодежи, создание агротехнических классов в школах, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе двусторонней встречи.