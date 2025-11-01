У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении Ирины Ковалевой своим заместителем - председателем Комитета по социальной и молодежной политике администрации города. Ранее она занимала пост председателя Комитета по культуре. Новую должность Ирина Ковалева заняла с сегодняшнего дня, 1 ноября.Как сообщили в мэрии, Ирина Ковалева родилась в поселке Коченёво Новосибирской области. В 1997 году с отличием окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по направлению «Социально-культурная деятельность». В 2010 году прошла переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».Ирина Ковалева прошла путь от педагога дополнительного образования до председателя Комитета по культуре администрации Улан-Удэ, который она возглавляла с 2009 года.