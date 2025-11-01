Политика и власть 01.11.2025 в 10:32

У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель

Председателя Комитета по культуре повысили спустя 16 лет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении Ирины Ковалевой своим заместителем - председателем Комитета по социальной и молодежной политике администрации города. Ранее она занимала пост председателя Комитета по культуре. Новую должность Ирина Ковалева заняла с сегодняшнего дня, 1 ноября.

Как сообщили в мэрии, Ирина Ковалева родилась в поселке Коченёво Новосибирской области. В 1997 году с отличием окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по направлению «Социально-культурная деятельность». В 2010 году прошла переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

Ирина Ковалева прошла путь от педагога дополнительного образования до председателя Комитета по культуре администрации Улан-Удэ, который она возглавляла с 2009 года.
Теги
мэрия назначение

Все новости

В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
Дефицит учителей в Забайкалье превысил среднероссийский показатель вдвое
01.11.2025 в 11:35
Бюджет Улан-Удэ пополнился штрафами на 5 млн рублей
01.11.2025 в 11:25
На севере Бурятии построят четырехэтажный дом для железнодорожников
01.11.2025 в 11:07
В Бурятии ущерб от мошенников скоро превысит полмиллиарда рублей
01.11.2025 в 10:54
У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель
01.11.2025 в 10:32
В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми
01.11.2025 в 10:26
В правительстве Бурятии прокомментировали «уголовку» на производителя БПЛА
01.11.2025 в 10:13
Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков
01.11.2025 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Грузовик угодил под поезд на севере Бурятии
В аварии тяжело пострадал водитель большегруза
31.10.2025 в 09:15
Депутаты Горсовета утвердили в первом чтении бюджет на ближайшие три года
Согласно финансовому плану, резкий рост поступлений сменится периодом жесткой экономии
29.10.2025 в 22:38
Алексей Цыденов: «Смотрим, что реально нужно людям»
Глава Бурятии оценил потребности соцобъектов в Окинском округе
28.10.2025 в 09:52
Жители Бурятии больше не хотят быть чиновниками
На госслужбе образовалось много вакансий
27.10.2025 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru