Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025

За несколько дней до конца года в Улан-Удэ прошла заключительная сессия горсовета. Главным вопросом был бюджетный. Сессия внесла изменения в ранее принятый городской бюджет. Корректировки предварительно были тщательно рассмотрены на коллегии горадминистрации, на Дне депутата и, в целом, везде, где положено. В наличии были все необходимые заключения.Корректировки уточняли собственные доходы города, размер безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, расходы бюджета и другие аспекты.«Предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета на 2025 год. Доходы увеличить за счет собственных доходов на 221,8 млн рублей, в т. ч. 190,8 млн – это увеличение по налоговым доходам, в основном, за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц», - доложил депутатам Жаргал Будаев, председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.Он отметил увеличение сборов от туристического налога на 5 млн, налога на имущество физических лиц, поступлений от государственным пошлинам. Одновременно председатель комитета указал на снижение поступлений по налогу, взимаемому по «упрощенке» - налогооблагаемая база снизилась. Есть снижение и по другим поступлениям.План по неналоговым доходам увеличился – по поступлениям арендной платы и др. Докладчик подробно осветил изменения.Порадовало, что общий объем безвозмездных поступлений в муниципальную казну в 2025 году увеличивается на 1,2 млрд. рублей - до 14,997 млрд. Увеличиваются субвенции по сфере образования, субсидии по дорогам, коммунальной инфраструктуре, на переселения жильцов аварийных домов и некоторым другим направлениям. Есть еще иные межбюджетные трансферты.«В целом, общий объем доходов бюджета на 2025 год составит 22,99 млрд. рублей», - доложили собравшимся.В деталях Жаргал Будаев описал и расходы бюджета, которые увеличились и составили 23,861 млрд. рублей. Дефицит бюджета 871 млн.Корректировки не вызвали серьезных вопросов, т. к. были хорошо проработаны. Задав пару уточняющих вопросов, депутаты горсовета утвердили изменения.Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, говоря о состоявшейся сессии, отметил, что это была десятая сессия и депутаты рассмотрели семь вопросов. По итогам текущего года в активе у горсовета также работа по 430 наказам избирателей на 120 млн рублей. Горсовет вынес 90 решений. Многое было сделано депутатами на своих одномандатных округах.А еще 2025 год был годом 30-летия Улан-Удэнского горсовета, 150-летия Верхнеудинской Думы и 20-летия Молодежной палаты при горсовете. В Улан-Удэ прошло совещание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Это были важные события для представительного органа самого крупного муниципального образования Бурятии — города Улан-Удэ.