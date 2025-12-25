Политика и власть 25.12.2025 в 12:08

Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025

Финальные изменения были заранее тщательно проанализированы народными избранниками
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
За несколько дней до конца года в Улан-Удэ прошла заключительная сессия горсовета. Главным вопросом был бюджетный. Сессия внесла изменения в ранее принятый городской бюджет. Корректировки предварительно были тщательно рассмотрены на коллегии горадминистрации, на Дне депутата и, в целом, везде, где положено. В наличии были все необходимые заключения.

Корректировки уточняли собственные доходы города, размер безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, расходы бюджета и другие аспекты.

«Предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета на 2025 год. Доходы увеличить за счет собственных доходов на 221,8 млн рублей, в т. ч. 190,8 млн – это увеличение по налоговым доходам, в основном, за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц», - доложил депутатам Жаргал Будаев, председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.

Он отметил увеличение сборов от туристического налога на 5 млн, налога на имущество физических лиц, поступлений от государственным пошлинам. Одновременно председатель комитета указал на снижение поступлений по налогу, взимаемому по «упрощенке» - налогооблагаемая база снизилась. Есть снижение и по другим поступлениям.

План по неналоговым доходам увеличился – по поступлениям арендной платы и др. Докладчик подробно осветил изменения.

Порадовало, что общий объем безвозмездных поступлений в муниципальную казну в 2025 году увеличивается на 1,2 млрд. рублей - до 14,997 млрд. Увеличиваются субвенции по сфере образования, субсидии по дорогам, коммунальной инфраструктуре, на переселения жильцов аварийных домов и некоторым другим направлениям. Есть еще иные межбюджетные трансферты.

«В целом, общий объем доходов бюджета на 2025 год составит 22,99 млрд. рублей», - доложили собравшимся.

В деталях Жаргал Будаев описал и расходы бюджета, которые увеличились и составили 23,861 млрд. рублей. Дефицит бюджета 871 млн.

Корректировки не вызвали серьезных вопросов, т. к. были хорошо проработаны. Задав пару уточняющих вопросов, депутаты горсовета утвердили изменения.

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, говоря о состоявшейся сессии, отметил, что это была десятая сессия и депутаты рассмотрели семь вопросов. По итогам текущего года в активе у горсовета также работа по 430 наказам избирателей на 120 млн рублей. Горсовет вынес 90 решений. Многое было сделано депутатами на своих одномандатных округах.

А еще 2025 год был годом 30-летия Улан-Удэнского горсовета, 150-летия Верхнеудинской Думы и 20-летия Молодежной палаты при горсовете. В Улан-Удэ прошло совещание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Это были важные события для представительного органа самого крупного муниципального образования Бурятии — города Улан-Удэ.
Теги
бюджет город

Все новости

Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
25.12.2025 в 12:08
Волшебство пришло в каждый двор
25.12.2025 в 12:06
В Улан-Удэ «погорел» очередной пенсионер-инвестор
25.12.2025 в 11:41
Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
25.12.2025 в 11:25
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
25.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
Бюджет города на 2026 год будет сбалансированным
25.12.2025 в 12:28
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
Что удалось сделать в 2025 году министерству имущественных и земельных отношений
24.12.2025 в 09:08
От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для жителей Бурятии
Партия провела форум «Взгляд в будущее»
24.12.2025 в 08:56
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики
22.12.2025 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru