Политика и власть 26.01.2026 в 12:01

Глава Бурятии представил достижения и планы республики

Главы ДФО отчитались о проделанной работе полпреду Юрию Трутневу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии представил достижения и планы республики
Фото: пресс-служба правительства РБ
Главы дальневосточных регионов доложили полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу об итогах работы в 2025 году и приоритетных задачах на 2026 год на январских слушаниях в Москве.

- Мы продолжаем считать инвестиции в основной капитал – основным инструментом развития дальневосточных территорий. Именно благодаря инвестициям, созданию новых предприятий и рабочих мест Дальний Восток усиливается, – открыл обсуждение Юрий Трутнев. 

На повестке дня были показатели привлечения инвестиций, развития строительных мощностей и промышленного производства, ввода жилья, развития социальной сферы и улучшения качества жизни людей. 

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, рост ВРП по итогам 2025 года составит 103,8% по сравнению с 2024 годом (568 млрд рублей). Зафиксированы рекордные отраслевые показатели: по росту добывающей промышленности (+25,4%) республика занимает третье место в стране, по росту объемов строительства (169,9%) – первое место, ставшее возможным благодаря строительству Северомуйского тоннеля. В обрабатывающей промышленности по итогам года ожидается положительный результат +1,4%. В стадии реализации находится 40 инвестпроектов почти на 633 млрд рублей, а в перспективе до 2035 года планируется реализовать еще 25 на сумму свыше 1,2 трлн рублей. 

На слушаниях рассматривались вопросы поддержки проведения СВО, включая предоставление мер поддержки ветеранам и семьям участников СВО. Юрий Трутнев заметил, что по реализации проектов на ТОР «Патриотическая» «достаточно ярко выглядят Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия».

ТОР «Бурятия» привлекла 22 резидента (создано более 1,1 тыс. рабочих мест, вложено 14,2 млрд руб.). Совокупные планы резидентов ТОР превышают 52 млрд рублей инвестиций. 

- ТОР «Патриотическая» позволяет обеспечить наших бойцов самым необходимым. Сегодня это беспилотники, защита, транспортные средства и другие вещи, которые мы производим. У нас хорошо пошли FPV-дроны «Бургэд», сейчас новая модель на пятнадцатой раме с повышенной грузоподъемностью, повышенными эксплуатационными характеристиками прошла успешные испытания. В этом году уже будем ее поставлять на передовую, - поделился глава Бурятии. 

Отдельно Юрий Трутнев остановился на личном участии чиновников в СВО. С начала спецоперации в боевых действиях приняли участие более 2,6 тысяч сотрудников полпредства ДФО, Минвостокразвития и КРДВ, региональных властей и муниципалитетов. 

- Наши ребята, которые прошли специальную военную операцию, на деле доказали, что они не просто голосуют за Россию, а готовы рисковать своей жизнью, чтобы защитить ее, – подчеркнул Юрий Трутнев.  

- Будем вместе работать, добиваться того, чтобы Дальний Восток становился сильнее. Делать все, чтобы все поручения президента России Владимира Владимировича Путина выполнялись в срок и в полном объеме, чтобы дальневосточные территории развивались опережающими темпами, – подытожил Юрий Трутнев. 
Теги
цыденов Трутнев

Все новости

В автобусах Улан-Удэ усилили контроль за оплатой проезда
26.01.2026 в 12:25
На Байкале спасли сибирского «Хатико»
26.01.2026 в 12:15
Глава Бурятии представил достижения и планы республики
26.01.2026 в 12:01
В Улан-Удэ пенсионерка умерла после ДТП у кладбища
26.01.2026 в 11:58
В Бурятии погиб очень наглый вор электричества
26.01.2026 в 11:45
Строительный магнат из Улан-Удэ не попадет в колонию
26.01.2026 в 11:31
В Бурятии иномарка переехала лежащего на дороге человека
26.01.2026 в 11:26
«Половина машины смята и разбита»
26.01.2026 в 11:14
Власти Улан-Удэ бросили ИИ на борьбу с земельными нарушениями
26.01.2026 в 11:13
В пригороде Улан-Удэ иномарка врезалась в рейсовый автобус
26.01.2026 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Монголия одна из первых вошла в Совет мира Дональда Трампа
Однако плату за членство в -  1 миллиард долларов США страна платить не будет
23.01.2026 в 12:11
В Бурятии осужденного чиновника выгнали с позором
Прокуратура добилась для заместителя главы изменения формулировки увольнения
20.01.2026 в 10:20
Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей
Люди устали от запретительных мер, считает Алексей Нечаев
16.01.2026 в 09:06
В Бурятии назначили начальника нового государственного юридического бюро
Должность заняла выпускница федеральной кадровой программы «Муравьёв-Амурский 2030»
13.01.2026 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru