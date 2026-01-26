Глава Бурятии представил достижения и планы республики

Главы дальневосточных регионов доложили полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу об итогах работы в 2025 году и приоритетных задачах на 2026 год на январских слушаниях в Москве.- Мы продолжаем считать инвестиции в основной капитал – основным инструментом развития дальневосточных территорий. Именно благодаря инвестициям, созданию новых предприятий и рабочих мест Дальний Восток усиливается, – открыл обсуждение Юрий Трутнев.На повестке дня были показатели привлечения инвестиций, развития строительных мощностей и промышленного производства, ввода жилья, развития социальной сферы и улучшения качества жизни людей.По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, рост ВРП по итогам 2025 года составит 103,8% по сравнению с 2024 годом (568 млрд рублей). Зафиксированы рекордные отраслевые показатели: по росту добывающей промышленности (+25,4%) республика занимает третье место в стране, по росту объемов строительства (169,9%) – первое место, ставшее возможным благодаря строительству Северомуйского тоннеля. В обрабатывающей промышленности по итогам года ожидается положительный результат +1,4%. В стадии реализации находится 40 инвестпроектов почти на 633 млрд рублей, а в перспективе до 2035 года планируется реализовать еще 25 на сумму свыше 1,2 трлн рублей.На слушаниях рассматривались вопросы поддержки проведения СВО, включая предоставление мер поддержки ветеранам и семьям участников СВО. Юрий Трутнев заметил, что по реализации проектов на ТОР «Патриотическая» «достаточно ярко выглядят Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия».ТОР «Бурятия» привлекла 22 резидента (создано более 1,1 тыс. рабочих мест, вложено 14,2 млрд руб.). Совокупные планы резидентов ТОР превышают 52 млрд рублей инвестиций.- ТОР «Патриотическая» позволяет обеспечить наших бойцов самым необходимым. Сегодня это беспилотники, защита, транспортные средства и другие вещи, которые мы производим. У нас хорошо пошли FPV-дроны «Бургэд», сейчас новая модель на пятнадцатой раме с повышенной грузоподъемностью, повышенными эксплуатационными характеристиками прошла успешные испытания. В этом году уже будем ее поставлять на передовую, - поделился глава Бурятии.Отдельно Юрий Трутнев остановился на личном участии чиновников в СВО. С начала спецоперации в боевых действиях приняли участие более 2,6 тысяч сотрудников полпредства ДФО, Минвостокразвития и КРДВ, региональных властей и муниципалитетов.- Наши ребята, которые прошли специальную военную операцию, на деле доказали, что они не просто голосуют за Россию, а готовы рисковать своей жизнью, чтобы защитить ее, – подчеркнул Юрий Трутнев.- Будем вместе работать, добиваться того, чтобы Дальний Восток становился сильнее. Делать все, чтобы все поручения президента России Владимира Владимировича Путина выполнялись в срок и в полном объеме, чтобы дальневосточные территории развивались опережающими темпами, – подытожил Юрий Трутнев.