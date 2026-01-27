Юрий Трутнев дал интервью телеканалу «Россия-24» по итогу «январских слушаний»

Привлечение инвестиций, развитие энергетики, льготная ипотека – полпред ДФО Юрий Трутнев дал интервью телеканалу «Россия-24». Также полпред рассказал о прошедшем с главами регионов совещании, на котором проводились итоги работы за 2025 год и были намечены планы на текущий.

Среди других тем – технологическое развитие, содействие СВО, проведение конкурса «Дальний Восток - земля приключений».

– «Январские слушания» – это уже традиционный формат. А в этом году какие вопросам уделили особое внимание?

– Ключевые вопросы на январских слушаниях, как и вообще во всей работе, связанной с развитием Дальнего Востока, это всегда инвестиции. Мы считаем, что инвестиции – это тот ключевой инструмент, который позволяет нам развивать Дальний Восток, потому что, если строятся новые предприятия, создаются новые рабочие места, значит, можно строить и социальные объекты. Поэтому я каждый раз спрашиваю за приток инвестиций, разбираюсь, что получается, что не получается. Ну вот, в целом, мы за последний период привлекли уже 6 триллионов инвестиций фактических не на бумаге, а вот пришедших в регион. Создали 189 тысяч рабочих мест, открыли более тысячи предприятий. Собственно говоря, это всё и работает в копилку развития Дальнего Востока.

– В продолжение темы инвестиций. Дальневосточный федеральный округ – это особый макрорегион, где поставлена цель по привлечению инвестиций, с учетом сегодняшних вызовов, высокой ключевой ставки и не только, а что сделано, чтобы вот эта цель была достигнута?

– Мы не собираемся ничего особо менять. У нас уже есть настроенные инструменты. Я считаю, что очень квалифицированно работает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Все специалисты и корпорации, и министерства настроены ровно на эту цель. И инвесторы знают, что их ждут на Дальнем Востоке. Ну а кроме того, конечно, что греха таить, колоссальный природоресурсный потенциал Дальнего Востока позволяет привлекать инвестиции. Нам только энергии не хватает немножко. Но я надеюсь, что всё-таки и это образуется.

– А с энергией как будете решать вопрос?

– Даже совещание у Президента Российской Федерации на Восточном экономическом форуме было посвящено вопросам привлечения энергии. Там есть, как всегда, и хорошие стороны, и плохие. Если говорить о плохих, то пока Минэнерго, конечно, такой целостной программы, обеспечивающей необходимый объём энергии на Дальнем Востоке, нам не представила. А если говорить о хороших, то появились новые проекты.

– А вот если в целом говорить про дефицит энергии, какой он сейчас? И насколько, как вы думаете, в ближайшие годы можно будет этот дефицит преодолеть?

– Мы его оцениваем порядка 3 гигаватт. Дефицит достаточно большой. Но вот коллеги, о которых я сказал, ко мне приходили частные инвесторы, сказали, что «мы построим мощности на 1 гигаватт, но дайте нам немножечко там плечи расправить, мы дойдём и до трёх».

– Продолжается программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке – это два процента. Какие результаты, и что ждете в 2026-м году?

– Наверное, очень важным для нас результатом является то, что сегодня средняя стоимость жилья на Дальнем Востоке стала меньше, чем в центральной полосе, чем в средней части России. У нас всегда было дорогое жилье. Это один из сдерживающих факторов жизни на Дальнем Востоке. Вот сегодня оно, как мне докладывают, на 21% ниже, чем в средней полосе. Мне кажется, это очень хорошим результатом. 49 тысяч семей воспользовались ипотекой. Поэтому мы будем продолжать эту работу. И спасибо Владимиру Владимировичу, что он поддержал продление льготной ипотеки.

– Могут ли как-то изменить условия в этом году?

– Я исхожу из того, что позиция Президента – это фактически физический закон. Поэтому если Владимир Владимирович считает, что надо поддерживать развитие Дальнего Востока и надо сохранять ставки льготной ипотеки, так и будет.

– Юрий Петрович, а как это влияет на строительство жилья на Дальнем Востоке?

– Мы очень сильно прибавили темпы. Мы где-то, грубо, в полтора раза превышаем среднероссийский уровень строительства и на душу населения, и общие объёмы. Поэтому влияет это очень хорошо и непосредственно.

– Много сейчас на всех уровнях говорят про технологическое лидерство, а как идет создание высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, и какие сферы новые обсуждаются?

– Смотрите, ну, у нас были даже споры с коллегами, что вы там всё развиваетесь за счёт ресурсной сферы. Ну это люди, которые, видимо, не понимают, что такое добыча полезных ископаемых, потому что сегодня в добыче полезных ископаемых используются самые высокие технологии. Но совершенно честно признаюсь, для нас этого недостаточно. Я уверен в том, что надо идти по тем позициям, в которых нуждается страна. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас половина техники, которую необходимо применять, в том числе на специальной военной операции, просто делается из иностранных комплектующих. Поэтому мы посоветовались, приняли решение, будем строить в Приморье, в Хабаровске три завода по производству микроэлектроники. Все необходимые договоренности с компаниями, которые готовы эту работу осуществить с Министерством промышленности, которое вместе с нами будет это поддерживать, уже достигнуты.

– То есть это и микрочипы, и то, что используется на специальной военной операции, что это за производство?

– Это печатные платы, это СВЧ-панели. То есть это то, из чего потом делается то, что летает или бегает, ползает и так далее.

– И помогает нашим ребятам.

– Так точно.

– Какие на этот год стоят задачи по развитию Северного морского пути?

– Вы знаете, сегодня мы говорим о преобразовании Северного морского пути в несколько больший проект, в проект Трансарктического коридора. И когда мы говорим об этом проекте, мы говорим о том, что недостаточно только везти грузы вдоль северного побережья. Необходимо ещё все эти грузы поднимать наверх. А для этого нужно заниматься расчисткой русел рек, которыми мы уже достаточно давно не занимались, строить новые железные дороги. Это большой проект. Я недели две назад проводил совещание, собирал всех коллег, которые могут участвовать в этом процессе, и мы будем добиваться того, чтобы вот эта работа началась.

– И ещё один вопрос у меня по поводу конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». Конкурс уже не первый год идёт. А как сейчас изменился интерес? И сколько сейчас участников?

– Он растёт по экспоненте, потому что мне вот… мой коллега Денис Викторович Андреев напомнил о том, что я ставил ему первую планку на 200 фильмов, отснятых про Дальний Восток.

– Это в первый год?

– Да, сегодня их около 800.

– В четыре раза больше.

– Это же здорово, потому что, во-первых, эти люди полюбили Дальний Восток. Они путешествуют. Они смотрят замечательную природу, зверей, которые на Дальнем Востоке живут. Во-вторых, они отсняли фильмы, и мы стараемся, у нас есть в этом отношении поддержка президента Российской Федерации. Мы стараемся эти фильмы выдать в сети, выдать на экраны, а значит, ещё больше людей полюбит Дальний Восток.