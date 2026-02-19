Алексей Цыденов рассказал о преимуществах вузов Бурятии

- Если учесть, что в России 2/3 студентов учатся за государственный счет, есть очень высокая доступность высшего образования, даже в его платном секторе. Я считаю, что это ключевое преимущество нашей страны, которое мы должны ценить и понимать. Снижается доля абитуриентов, чей средний балл ЕГЭ совокупного приема не превышает 56. За 8 лет доля таких студентов снизилась в 1,5 раза. За последние 8 лет правительство реализовало серьезнейшую программу подъема среднего профессионального образования. Среднее профессиональное образование стало не менее привлекательным по ожидаемым доходам, по интересным рабочим местам, - сообщил Ярослав Кузьминов.





Также глава Бурятии рассказал о строительстве кампуса международного уровня «Байкал», в котором будут построены и оснащены современные лаборатории, внедрены передовые учебные программы.





В среду, 18 февраля, информагентство ТАСС провело пресс-конференцию, посвященную итогам мониторинга качества приема в вузы в 2025 году и особенностям прошедшей приемной кампании в регионах. В пресс-конференции приняли участие главы регионов, а также ректоры вузов.Как рассказал научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, в 2025 году мониторингом было охвачено 815 российских вузов. Согласно полученным данным, в ушедшем году продолжился переход спроса сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT направления.За последние три года отмечается прирост зачисления на 8%. Средний балл приема составил 67,1, на 19% уменьшилось число региональных вузов с низким качеством платного приема, что по говорит о доступности получения высшего образования. Ярослав Кузьминов также сообщил, что финансовая доступность платного образования в российских вузах сохраняется на высоком уровне.Глава Бурятии Алексей Цыденов в формате ВКС рассказал о динамике развития вузов республики. Три университета Бурятии успешно прошли конкурсный отбор и вошли в программу «Приоритет 2030». Для обеспечения выпускников рабочими местами ведется адресная подготовка учащихся совместно с работодателями, крупными предприятиями региона. Научные разработки бурятских вузов республики патентуются и имеют реальное внедрение во различных отраслях.- В 2025 году приемная кампания в БГУ была исторической - количество заявлений абитуриентов выросло на треть, на 32%. Все это результат системной политики Министерства образования и науки и слаженной работы команд наших вузов. Результат этой работы — не только внутренний спрос, но и рост привлекательности для соседних регионов и других стран. Прием иностранных студентов вырос практически вдвое, это студенты из Монголии, Китая, Мьянмы, Японии. Особенно показателен выбор абитуриентов, имеющих финансовую возможность: 45% от общего числа поступивших выбрали наши вузы на платной основе. Это маркер доверия и признания качества образования, - отметил Алексей Цыденов.Ректор БГУ Алдар Дамдинов в рамках пресс-конференции рассказал об уникальных программах подготовки университета.- Мы единственный вуз в России, который готовит экспертов по философии буддизма и герменевтике. У нас 2 направления, которые уникальны, и мы разрабатывали их совместно с нашими коллегами. Это бакалавриат «Буддийская философия» и программа магистратуры «Буддийская герменевтика». Мы лидеры востоковедения - наша школа монголоведения остается единственной в стране, которая занимается не только монгольским языком, но и изучением монгольского общества, культуры. В 2025 году мы открыли три инновационные лаборатории, получили 12 патентов. Наши фармацевты трудоустроены на 100%, потому что уже в вузе они создают реальные препараты, совмещая классическую науку и методы восточной медицины. Наконец, наши ИТ-команды, призеры чемпионата мира ICPC, разрабатывают уникальный искусственный интеллект, способный диагностировать здоровье по пульсу, - сообщил Алдар Дамдинов.В своем выступлении он также добавил, что университетом активно ведется профориентационная работа со школьниками республики и других регионов. Так, университетом проводится олимпиада «Байкальская перспектива». В прошлом сезоне в ней приняли участие 12 тысяч школьников из России, Монголии, Узбекистана и Белоруссии.