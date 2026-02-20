Политика и власть 20.02.2026 в 15:41

Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» рассказал о влиянии поддержки участников СВО на жителей Бурятии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала безусловным приоритетом в работе Госдумы за последние пять лет, рассказал депутат от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, подводя итоги завершающегося парламентского созыва.

«Россия – это единый организм с общими целями. Как правило, если инициатива важна для одного региона – она полезна во всей стране. К примеру, абсолютным приоритетом для всех стала поддержка участников СВО и их семей. Госдума в самые сжатые сроки корректировала нормы и устраняла волокиту в системе, чтобы поддержать наших защитников, окружить их заботой и, как следствие, укрепить страну».

По его словам, только за 2025 год было принято 30 законов в этой сфере, а с начала СВО — 154 инициативы. Все они напрямую повлияли в том и числе и на жизнь в республике, и именно по этой тематике поступает наибольшее количество обращений от граждан. Парламентарий отметил слаженную работу Госдумы по адаптации законодательства в условиях специальной военной операции.

«Льготы, добровольческие формирования, защита трудовых прав мобилизованных – все эти вопросы приходилось решать в очень ускоренном режиме, - подчеркнул Дамдинцурунов. – Госдумой по инициативе фракции «Единой России» введены новые трудовые гарантии: запрет на увольнение вдов, погибших в течение года, продление срочных контрактов для мобилизованных. Установлена возможность получения двух пенсий для детей и вдов. Ветераны с инвалидностью обеспечат автомобилями с ручным управлением, а ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий теперь назначаются без заявления. Дополнительные льготы предусмотрены для Героев России и кавалеров Ордена Святого Георгия».

«Миссия депутата — создать условия для улучшения жизни людей. Создавать такие законы, которые будут стимулировать развитие производства, приводить к росту налоговых поступлений и помогать органам исполнительной власти эффективно выполнять свои обязательства перед людьми», — резюмировал Вячеслав Дамдинцурунов.
Теги
дамдинцурунов Госдума

Все новости

Китайский туристы поехали на Байкал смотреть на лёд
20.02.2026 в 15:44
Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей
20.02.2026 в 15:41
В Улан-Удэ усилят 37-й маршрут
20.02.2026 в 15:17
В Бурятии пройдет большой форум патриотов
20.02.2026 в 14:26
В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына
20.02.2026 в 13:28
Дворника в Улан-Удэ обвинили в воровстве
20.02.2026 в 13:24
Начальник отдела по уборке из Улан-Удэ отправляется на СВО
20.02.2026 в 12:38
Бурятия будет развивать связи с Узбекистаном
20.02.2026 в 12:26
В Бурятии итальянский шеф-повар чуть не расплакался из-за баранины
20.02.2026 в 12:22
В Улан-Удэ «Легенда» уходит в историю
20.02.2026 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Бурятия будет развивать связи с Узбекистаном
Вопросы сотрудничества Алексей Цыденов обсудил с Генеральным консулом этой страны
20.02.2026 в 12:26
Алексей Цыденов рассказал о преимуществах вузов Бурятии
Три университета республики вошли в программу «Приоритет 2030»
19.02.2026 в 16:19
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
Вклад туризма в экономику республики составил 3,7%
18.02.2026 в 08:19
Бурятия получит Ил-114-300
Новые самолеты начнут поступать в регионы Дальнего Востока в 2028 году
18.02.2026 в 07:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru