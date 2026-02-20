Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей

Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала безусловным приоритетом в работе Госдумы за последние пять лет, рассказал депутат от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, подводя итоги завершающегося парламентского созыва.«Россия – это единый организм с общими целями. Как правило, если инициатива важна для одного региона – она полезна во всей стране. К примеру, абсолютным приоритетом для всех стала поддержка участников СВО и их семей. Госдума в самые сжатые сроки корректировала нормы и устраняла волокиту в системе, чтобы поддержать наших защитников, окружить их заботой и, как следствие, укрепить страну».По его словам, только за 2025 год было принято 30 законов в этой сфере, а с начала СВО — 154 инициативы. Все они напрямую повлияли в том и числе и на жизнь в республике, и именно по этой тематике поступает наибольшее количество обращений от граждан. Парламентарий отметил слаженную работу Госдумы по адаптации законодательства в условиях специальной военной операции.«Льготы, добровольческие формирования, защита трудовых прав мобилизованных – все эти вопросы приходилось решать в очень ускоренном режиме, - подчеркнул Дамдинцурунов. – Госдумой по инициативе фракции «Единой России» введены новые трудовые гарантии: запрет на увольнение вдов, погибших в течение года, продление срочных контрактов для мобилизованных. Установлена возможность получения двух пенсий для детей и вдов. Ветераны с инвалидностью обеспечат автомобилями с ручным управлением, а ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий теперь назначаются без заявления. Дополнительные льготы предусмотрены для Героев России и кавалеров Ордена Святого Георгия».«Миссия депутата — создать условия для улучшения жизни людей. Создавать такие законы, которые будут стимулировать развитие производства, приводить к росту налоговых поступлений и помогать органам исполнительной власти эффективно выполнять свои обязательства перед людьми», — резюмировал Вячеслав Дамдинцурунов.