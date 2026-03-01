Монголия призывает воздержаться от обострения ситуации на Ближнем Востоке

Монголия выражает обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призывает воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию и разрешить вопрос мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба монгольского министерства иностранных дел.«Монголия внимательно и с обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Призываем заинтересованные стороны воздержаться от любых действий, которые могут еще больше обострить ситуацию, возобновить диалог и разрешить вопрос мирным путем. Взаимная агрессия и вооруженные столкновения не только создают нестабильность в регионе, но и представляют серьезную угрозу миру и безопасности», – говорится в заявлении МИД Монголии.Ведомство создало центр быстрого реагирования для установлением контакта с монгольскими гражданами, проживающими и работающими в Израиле и странах Ближнего Востока. Ранее министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг обратилась к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в эти государства.В них по данным МИД страны проживает около 280 монгольских граждан. Из них 80 - в ОАЭ, 45 - в Египте, 40 в Израиле, 38 - в Кувейте, 33 - на Бахрейне, 23 - в Саудовской Аравии, 19 - в Катаре, 2 - в Омане, 1 - в Иордании. В Иране не проживает ни один гражданин Монголии. Необходимые консультации, информацию и поддержку своим гражданам предоставляют монгольские посольства в Анкаре, Абу-Даби, Каире и Эль-Кувейте.«Ранее в связи с ситуацией в секторе Газа в июне 2025 года за счет средств Фонда помощи гражданам из Израиля были привезены 17 монгольских граждан, которые просили вернуть их на родину. В настоящее время с такой просьбой никто не обратился», - отметил МИД.Фото: «Номер один»