Глава Бурятии: «Работы много, людей мало»

3 марта в правительстве Бурятии прошло обучение по применению сервисов искусственного интеллекта. В образовательном процессе приняли участие государственные и муниципальные служащие, которые получили практические знания о возможностях технологий и применении в работе.Глава Бурятии отметил необходимость эффективного использования ресурсов в условиях дефицита кадров при помощи внедрения современных технологий.- Давайте учиться. И помимо учиться, думать, как это потом внедрять. Работы много, людей мало. Искусственный интеллект – это помощник. В общем, когда поучимся, потом в итоге еще раз поменяемся мнениями, где и как это можно применять в нашей практической работе. Прошу всех вникнуть, выучить и дальше применять в своей деятельности, - сказал Алексей Цыденов.Директор по развитию бизнеса в области работы с данными и искусственным интеллектом ПАО «Ростелеком» Михаил Комаров рассказал собравшимся о запущенной два года назад платформе «Нейрошлюз», которая уже помогает более 50 тысячам пользователей внутри «Ростелекома» и за его периметром. С конца прошлого года сервис пилотируется в различных регионах России для задач государственных служащих. В этом году Бурятия вошла в число регионов, которому стал доступен продукт компании. В течение двух месяцев госслужащие республики станут ее пользователями, а затем смогут внести свои предложения по улучшению работы «Нейрошлюза».- Каждый день у нас много задач по обработке текста, по генерации презентаций, изображений. А наша платформа позволяет понять, в каких областях в ежедневной деятельности мы можем использовать искусственный интеллект. Например, мы можем упростить нашу рутину: по обработке текстов, по поиску рисков в договоре, по проверке документации по закупке, соответствует ли она законодательству, для ответов на вопросы по какой-то документации. Очень много направлений по ежедневной деятельности, где искусственный интеллект позволяет повысить нашу эффективность, полноту и качество наших ответов, - сообщил Михаил Комаров.Как отметили в пресс-службе правительства, обучение искусственному интеллекту - важный шаг на пути к цифровой трансформации. Участие в нем свидетельствует о стремлении регионов к современному управлению и развитию предлагаемых инновационных решений.