Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике

Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Дмитрий Дружинин направил заявление в комиссию по мандатам и депутатской этике республиканского парламента, в котором просит «рассмотреть поведение депутата Жамбалова Б.В. и дать ему оценку с этической позиции».
«Согласно информации СМИ собственником машины, участвовавшей в ДТП, и одним из свидетелей происшествия является заместитель председателя Народного Хурала, депутат Баир Жамбалов. Согласно тем же источникам участники ДТП покинули место происшествия, не оказали должной и своевременной помощи пострадавшей. Девушка скончалась спустя несколько часов в реанимации. Правовую оценку данным действиям дадут следствие и суд», сказано в заявлении.
Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку
, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова
, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Как уже сообщал «Номер один», в конце минувшей недели Баир Жамбалов написал заявление о сложении с себя полномочий секретаря БРО партии «Единая Россия». Вчера вице-спикер Хурала опубликовал пост в «Фейсбуке» где сообщил, что за рулем джипа был Галуст Пилосян
.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?