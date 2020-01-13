13.01.2020
Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике

Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике

Заявление об этом написал депутат-«единоросс»

Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Дмитрий Дружинин направил заявление в комиссию по мандатам и депутатской этике республиканского парламента, в котором просит «рассмотреть поведение депутата Жамбалова Б.В. и дать ему оценку с этической позиции».

«Согласно информации СМИ собственником машины, участвовавшей в ДТП, и одним из свидетелей происшествия является заместитель председателя Народного Хурала, депутат Баир Жамбалов. Согласно тем же источникам участники ДТП покинули место происшествия, не оказали должной и своевременной помощи пострадавшей. Девушка скончалась спустя несколько часов в реанимации. Правовую оценку данным действиям дадут следствие и суд», сказано в заявлении.

Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Как уже сообщал «Номер один», в конце минувшей недели Баир Жамбалов написал заявление о сложении с себя полномочий секретаря БРО партии «Единая Россия». Вчера вице-спикер Хурала опубликовал пост в «Фейсбуке» где сообщил, что за рулем джипа был Галуст Пилосян.

Фото: «Номер один»
ДТП хурал
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