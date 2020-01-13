Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике

Заявление об этом написал депутат-«единоросс»





Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Дмитрий Дружинин направил заявление в комиссию по мандатам и депутатской этике республиканского парламента, в котором просит «рассмотреть поведение депутата Жамбалова Б.В. и дать ему оценку с этической позиции».