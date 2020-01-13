Глава Следкома Бурятии встретится с жителями района, где произошло резонансное ДТП

Вячеслав Сухоруков проведет личный прием граждан





17 января с 10 до 12 часов руководитель Следственного комитета РФ по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков проведет личный прием граждан в Прибайкальском районе. Напомним, именно в этом районе 5 января на джипе вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова была насмерть сбита 17-летняя девушк а.

И хотя в информации Следственного комитета нет упоминания об этом происшествии, тема резонансного ДТП наверняка будет подниматься в ходе общения Вячеслава Сухорукова с жителями района.Прием будет проводиться по адресу: село Турунтаево, улица Спортивная 5-«Б» в здании следственного отдела. Записаться на прием, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8 (3012) 21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30144) 52-3-01 (Бадмацыренов Борис Батомункоевич).Регламент предусматривает поочередный индивидуальный прием граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приема могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный прием граждан в указанный день приема не предусмотрен. Для обращения на личный прием гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).Как уже сообщал «Номер один», 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Фото: «Номер один»