В Бурятии районного чиновника выгнали в связи с утратой доверия

Он скрыл от декларирования множество счетов, землю и машину





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Баргузинского райсуда по делу об увольнении начальника отдела экономики районной администрации Григория Ухинова. После выявления многочисленных фактов сокрытия доходов и имущества чиновник уволился по собственному желанию. Однако прокуратура настояла, чтобы формулировка была изменена на «увольнение в связи с утратой доверия».

Как следует из материалов дела, в ходе проверки декларации Григория Ухинова вскрылись любопытные факты. Так, чиновник скрыл десять счетов, открытых на его имя в различных банках. При этом на счет, открытый им в «Сбербанке», за три года поступило 2,2 млн рублей, в то время как официально общая сумма его дохода за этот же период составляла всего 1,5 млн.Кроме того, Григорий Ухинов утаил, что в его собственности находятся земельный участок и автомобиль «Тойота Камри» 2006 года выпуска.После направления результатов прокурорской проверки в администрацию Баргузинского района Григорий Ухинов уволился по собственному желанию. Что, по мнению прокуратуры, было незаконно: предоставление недостоверных сведений в декларации является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего по статье «В связи с утратой доверия».С требованием изменить формулировку увольнения и внести соответствующую запись в трудовую книжку господина Ухинова надзорное ведомство обратилось в суд.Суд с посчитал требования прокуратуры обоснованными и иск удовлетворил. Тем более, что представитель райадминистрации в ходе суда так и не смог внятно пояснить, почему чиновника уволили «по собственному», а не по «позорной» статье.Григорий Ухинов попытался обжаловать решение суда. В жалобе экс-чиновник ссылался на то, что действия работодателя не противоречили законодательству и не свидетельствуют об освобождении его от ответственности, а расторжение трудового договора является правом работодателя, а не обязанностью.Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оснований для удовлетворения жалобы не нашла.«Принимая во внимание доказанность факта совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка, районный суд пришел к правильному выводу, что его действия подпадали под увольнение за коррупционное правонарушение, соответственно, действия нанимателя (об увольнении по собственному желанию – прим. авт.) противоречили федеральному законодательству», сообщили в Верховном суде.Отметим, Григорий Ухинов помимо работы чиновником принимал активное участие и в политической жизни района. Так, в 2015 году он упоминался в СМИ как руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Также он дважды пытался избраться в райсовет – в 2014 и в 2019 году.Фото: «Номер один»